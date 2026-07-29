A poucos meses do Natal, Vigo voltou a antecipar os preparativos da época festiva. A autarquia deu início, esta quarta-feira, à montagem da iluminação natalícia, uma tradição que se repete em pleno verão e que pretende voltar a colocar a cidade entre os principais destinos de Natal.

O projeto deste ano prevê a instalação de mais de 12 milhões de luzes LED, distribuídas por 500 ruas, bem como cerca de 7.000 peças decorativas, 2.700 árvores iluminadas e 1.500 arcos de luz. Estão ainda previstas várias estruturas de grande dimensão em diferentes zonas do centro.

O presidente da câmara, Abel Caballero, não revelou as novidades da edição de 2026, mas garantiu que haverá novas atrações para surpreender residentes e visitantes. O acender oficial das luzes está marcado para novembro, embora a data ainda não tenha sido anunciada.

Na última campanha de Natal, o município estima que a cidade tenha registado mais de cinco milhões de dormidas, reforçando o impacto turístico daquele que é um dos maiores eventos natalícios de Espanha.