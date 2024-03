João Pedro Sousa está de saída do F.C.Famalicão

João Pedro Sousa vai abandonar o comando técnico do Futebol Clube de Famalicão. A Cidade Hoje sabe que a decisão será comunicada em breve pela SAD famalicense que já terá reunido com o técnico, de forma a acertar o acordo de rescisão.

O treinador terminava o contrato no final da presente época e, deste modo, antecipa-se a saída em consequência das exibições menos conseguidas nas últimas jornadas.

No início da época foi pedido a João Pedro Sousa o 5º lugar na I Liga, objetivo que o próprio assumiu, mas decorridas 25 jornadas a equipa está no 8º lugar, com 28 pontos, pontualmente muito distante da posição ambicionada.

O treinador regressou ao clube em setembro de 2022, depois de uma primeira presença em 19/20 com a melhor classificação de sempre, o sexto lugar na I Liga. João Pedro Sousa continuou na época seguinte, não terminando a temporada.