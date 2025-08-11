Região, Sociedade

Vila do Conde: Correntes perigosas arrastam três jovens no mar da Azurara

Este domingo, pelas 12h00, ocorreu um salvamento na Praia da Azurara, em Vila do Conde, devido a correntes fortes num agueiro.

Três jovens, dois homens, de 25 e 26 anos, e uma mulher de 26 anos, foram resgatados por nadadores salvadores da associação Os Golfinhos.

Durante uma patrulha entre a Praia da Azurara e a Praia do Campismo, um nadador salvador da viatura 4×4 de Salvamento Diferenciado avistou os banhistas a pedir ajuda no mar. Com o apoio de nadadores do parque de campismo e da viatura 4×4 Mota, procederam ao resgate em segurança para terra.

Não foi necessário transportar os jovens ao hospital.

Hospital de Braga alerta para falsas mensagens de pagamento

A Unidade Local de Saúde de Braga (ULS) alertou esta segunda-feira para um esquema de burla que está a atingir utentes do Hospital de Braga. Os burlões enviam mensagens SMS falsas, em nome do SNS24, a exigir pagamentos por alegados serviços prestados no hospital, incluindo entidade e referência para transferência.

A ULS garante que não envia SMS com dados para pagamento, lembrando que as liquidações são feitas apenas presencialmente ou através de referências enviadas por carta oficial ou e-mail solicitado.

As autoridades já estão a investigar o caso. A ULS apela para que os cidadãos não respondam nem sigam as instruções dessas mensagens, eliminem-nas e denunciem qualquer tentativa de fraude à polícia.

Noite Branca da Póvoa de Varzim marcada para 23 de agosto

No dia 23 de agosto, das 22h às 04h, o Município da Póvoa de Varzim organiza mais uma Noite Branca. O evento decorre no Passeio Alegre, Praça da República, Praça do Almada e Esplanada do Carvalhido, onde quem participar é convidado a vestir-se de branco.

Vários DJs vão animar a festa, entre eles Ana Isabel Arroja, Francisco Gil, TT, Mix Brothers, Mariana Couto, Wilson Honrado, João Duque, Bruno Guedes Vieira, PC-Lux, Alex e Francisco Cunha.

Esta é uma noite de música e diversão para poveiros e visitantes, que promete muita animação pela cidade fora.

Dia da Juventude: Piscinas de Famalicão com entrada gratuita esta terça para jovens dos 12 aos 35 anos

Esta terça-feira, dia 12 de agosto, entre as 14h e as 18h, as Piscinas Municipais de Famalicão assinalam o Dia Internacional da Juventude com uma tarde dedicada ao convívio e ao lazer.

A entrada será gratuita para todos os jovens entre os 12 e os 35 anos. Para tornar a celebração ainda mais especial, haverá um sorteio de quatro passes mensais para utilização das piscinas ao longo de 2026. Os participantes poderão inscrever-se através de um vídeobooth 360º, que oferece também uma experiência interativa e para partilhar nas redes sociais.

A iniciativa decorre sob o tema “Iniciativas locais dos jovens para os ODS e além!”, destacando o papel ativo da juventude na promoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável a nível local. O evento pretende reconhecer os jovens como protagonistas do presente e do futuro, reforçando o seu direito ao bem-estar, ao acesso a espaços públicos e à participação na vida comunitária.

PS Famalicão quer apostar nos jovens: Propõe Cartão Jovem Municipal e subsídio de nascimento

O candidato do PS à Câmara Famalicão, Eduardo Oliveira, apresentou um conjunto de propostas para apoiar os jovens do concelho, com foco na educação, habitação, mobilidade, natalidade e apoio às famílias.

Entre as medidas, destaca-se o alargamento das bolsas de estudo, programas de mobilidade para quem vive em zonas isoladas e incentivo ao empreendedorismo com mentoria e incubadoras de negócios. Está ainda previsto o “Cartão Jovem Municipal”, que, segundo o candidato, “dará acesso a transportes públicos, eventos culturais, serviços de saúde, restauração, desporto e lazer, através de parcerias com a ACIF e entidades locais”, abrangendo jovens até aos 30 anos.

Eduardo Oliveira defende também mais vagas em creches, apoio a famílias cuidadoras, um subsídio de nascimento universal e campanhas de valorização da parentalidade. Na habitação, propõe “a criação de um Programa Municipal de Arrendamento Acessível, com subsídios à renda progressivos, bem como a reabilitação e construção de habitação pública, destinada preferencialmente a casais jovens e famílias monoparentais”, incluindo o aproveitamento de património municipal devoluto para custos controlados.

Na área da educação e empregabilidade, quer criar o “Clube de Competências” e projetos de apoio a currículos, entrevistas e ligação a empresas locais, bem como um espaço de saúde mental “especialmente vocacionado para os jovens, com consultas acessíveis através de psicólogos parceiros, de forma a poder potenciar e ajudar a saúde e bem-estar do pessoal jovem”.

“Os jovens precisam de oportunidades reais para se fixarem, formarem-se, criarem os seus projetos de vida e sentirem que Vila Nova de Famalicão investe neles”, afirmou. “Estas medidas resultam de uma escuta atenta às necessidades da nossa juventude. Vila Nova de Famalicão tem de estar à altura das suas ambições”, concluiu Eduardo Oliveira.

Escolas estudam que penalizações aplicar aos alunos que usarem telemóveis

No próximo ano letivo, os alunos até ao 6.º ano ficam proibidos de usar telemóveis nas escolas. Quem não cumprir poderá enfrentar sanções disciplinares, que vão desde advertências e retenção temporária do aparelho até ao contacto com os encarregados de educação ou proibição de levar o equipamento durante um período definido.

Segundo o Conselho das Escolas, em declarações ao JN, esta infração passará a constar do regulamento interno de cada estabelecimento, ficando a aplicação das medidas ao critério da direção. O presidente do Conselho, António Castel-Branco, lembra que algumas escolas já aplicam punições semelhantes, mas alerta que a fiscalização diária poderá ser um desafio.

Estudo: Portugueses dizem-se preocupados com o ambiente mas muitos nem o lixo separam

Um estudo do Centro de Investigação e Intervenção Social do ISCTE mostra que 96% dos portugueses com mais de 45 anos dizem preocupar-se com o ambiente, mas muitos admitem não adotar comportamentos sustentáveis de forma consistente.

A maioria limita-se a ações como separar o lixo, poupar água ou reutilizar sacos, práticas que, na semana anterior ao inquérito, não foram cumpridas por cerca de 40% dos participantes.

Entre os principais obstáculos apontados estão dificuldades económicas, falta de transportes públicos eficientes, ausência de políticas eficazes e custos associados. Para muitos, cabe ao Estado e às empresas liderar a mudança, tornando as soluções mais acessíveis.

As investigadoras Sandra Godinho e Margarida Garrido defendem mais campanhas de sensibilização dirigidas a esta faixa etária, com exemplos práticos e de baixo custo, sublinhando que este grupo, pela sua dimensão e influência, pode ter um papel decisivo na transformação ambiental.