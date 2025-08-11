Vila do Conde: Correntes perigosas arrastam três jovens no mar da Azurara

Este domingo, pelas 12h00, ocorreu um salvamento na Praia da Azurara, em Vila do Conde, devido a correntes fortes num agueiro.

Três jovens, dois homens, de 25 e 26 anos, e uma mulher de 26 anos, foram resgatados por nadadores salvadores da associação Os Golfinhos.

Durante uma patrulha entre a Praia da Azurara e a Praia do Campismo, um nadador salvador da viatura 4×4 de Salvamento Diferenciado avistou os banhistas a pedir ajuda no mar. Com o apoio de nadadores do parque de campismo e da viatura 4×4 Mota, procederam ao resgate em segurança para terra.

Não foi necessário transportar os jovens ao hospital.