Vila do Conde: Dois jovens resgatados do mar da Azurara em risco de afogamento

Dois jovens que se encontravam na praia da Azurara, em Vila do Conde, esta quinta-feira, tiveram de ser resgatados do mar após terem entrado em dificuldades para regressarem ao areal. O alerta foi dado perto das 18 horas e, embora o helicóptero da Força Aérea que estava empenhado nas buscas por um outro jovem desaparecido em Matosinhos tenha sido desviado para esta ocorrência, os dois jovens já tinham sido resgatados antes da chegada dos meios de salvamento.

As praias portuguesas têm registado grande afluência nos últimos dias, devido às boas temperaturas, que se vão manter durante o fim de semana de Páscoa e as férias escolares. No entanto, a Autoridade Marítima lançou um alerta para que as pessoas se mantenham afastadas da zona do mar, já que as praias ainda não possuem vigilância. Além disso, a morfologia dos areais está alterada devido aos temporais, o que pode originar situações de perigo.