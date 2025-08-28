Vila do Conde: Homem compra raspadinha e ganha 1 milhão de euros

Um apostador dos jogos Santa Casa ganhou, esta quinta-feira, um milhão de euros. O “golpe de sorte” aconteceu depois de uma ida ao Kioske K, em Mindelo, Vila do Conde.
De acordo com O Minho, o felizardo deslocou-se ao espaço para registar o euromilhões mas decidiu comprar uma raspadinha “Fortuna”, por 15 euros.
Numa fase inicial, o homem raspou apenas o código que permite à máquina fazer a leitura da raspadinha e verificar a existência de prémio. O primeiro alerta do que estaria por vir foi quando o equipamento dos Jogos Santa Casa indiciou que o boletim tinha um prémio elevado. Terá sido aí que o apostador decidiu raspar o boletim por completo e descobrir que lhe tinha acabado de sair 1 milhão de euros.
O cliente “ficou em choque”, revelou o proprietário do espaço ao jornal.