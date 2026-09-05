Dois jovens, de 23 e 25 anos, foram retirados do mar, este sábado à tarde, depois de terem entrado numa zona de risco junto a um agueiro, na praia do Campismo, em Vila do Conde.

A situação aconteceu pelas 16h15, numa área não vigiada. O nadador-salvador apercebeu-se da presença de vários banhistas no agueiro e iniciou uma ação de prevenção. Dois deles começaram, entretanto, a regressar para a linha de água, levando o profissional a entrar no mar para garantir a sua retirada.

A operação contou com o apoio de um tripulante da viatura Amarok, equipado com uma prancha, bem como da viatura 4×4 da ANS Os Golfinhos e da mota de salvamento marítimo da Estação Salva-Vidas.

Os dois jovens foram avaliados no local e não apresentavam alterações aparentes. Não foi necessário transporte para o hospital.

A ocorrência ficou concluída às 16h23.