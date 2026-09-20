Quatro banhistas foram resgatados este domingo à tarde, na Praia de Azurara, em Vila do Conde.

O alerta foi dado pelas 16h20, quando um nadador-salvador sinalizou o risco de os quatro banhistas serem arrastados por um agueiro. Apesar dos avisos, os quatro acabaram por não reagir aos alertas.

As quatro vítimas, com idades entre os 12 e os 52 anos, foram retiradas da água com o apoio de nadadores-salvadores, elementos do projeto SeaWatch e dois surfistas. Todas apresentavam sinais de cansaço.

Uma das vítimas foi transportada para o hospital após se queixar de dores.

No local estiveram a ANS Os Golfinhos, o SAAB Azurara, o projeto SeaWatch e os Bombeiros Voluntários de Vila do Conde. A Polícia Marítima também foi acionada, uma vez que entre os quatro banhistas estavam três menores que não se encontravam acompanhados por familiares.