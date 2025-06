Vila do Conde: Três pessoas resgatadas do mar (duas foram hospitalizadas)

Este domingo, três pessoas (duas mulheres e um homem), com idades entre os 29 e os 53 anos, foram assistidas na Praia do Parque de Campismo, em Vila do Conde, após enfrentarem dificuldades enquanto estavam no mar.

O alerta foi dado às 11h50 por um nadador-salvador, que já prestava ajuda a uma das vítimas no mar. Rapidamente, chegaram reforços da associação Os Golfinhos, com viaturas 4×4 e motas de salvamento, além do apoio dos Bombeiros de Vila do Conde e da Polícia Marítima.

As duas mulheres conseguiram sair da água pelo próprio pé, mas mostravam sinais de exaustão e dificuldades respiratórias. O homem foi retirado da água com ajuda dos nadadores-salvadores. Todos receberam assistência no local, incluindo oxigénio, com apoio de uma enfermeira.

Duas das vítimas precisaram de transporte para o hospital da Póvoa de Varzim e Vila do Conde.