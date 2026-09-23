No dia 23 de novembro, Vila Nova de Cerveira recebe a XXIX Gala de Entrega dos Troféus Desportivos “O Minhoto”.

Recorde-se que a Gala tem como objetivo reconhecer e premiar publicamente o mérito de clubes, dirigentes, treinadores, árbitros e atletas, que mais se destacaram na prática das suas modalidades na região do Minho, compreendendo os territórios dos distritos de Braga e Viana do Castelo, num total de 24 municípios e 1 093 287 habitantes. A cada gala são atribuídos perto de três dezenas de troféus nas diferentes áreas passíveis de prémio, entre elas, Grande Prémio do Júri – Individual e Coletivo, Consagração, Revelação, entre outros.

O presidente da Câmara de Vila Nova de Cerveira disse que é com «enorme satisfação que acolhemos o regresso da grande festa do desporto minhoto ao nosso concelho, 23 anos depois da realização da V edição, em 2002. Este regresso representa um reconhecimento da forte ligação de Vila Nova de Cerveira ao desporto e da nossa capacidade para acolher um evento desta dimensão», afirmou Rui Teixeira.

Já o presidente da Associação “A Nossa Terra”, organizadora do evento, manifesta «profundo agrado pelo acordo firmado, numa colaboração preciosa para poder continuar a cumprir-se, ano após ano, o propósito de levar a efeito a grande festa do desporto minhoto, mantendo o princípio de rotatividade concelhia, no acolhimento das galas – uma das regras basilares do evento – que mais não pretende ser do que uma forma de reconhecimento público ao mérito de todos os envolvidos no fenómeno desportivo da região», disse José Ferreira.

Este projeto, pelo seu valor e mérito, tem sabido granjear, ao longo dos anos, a colaboração de diversos organismos e entidades, entre os quais, a Secretaria de Estado do Desporto, o Instituto Português do Desporto e Juventude, o Comité Olímpico de Portugal, o Comité Paralímpico de Portugal, a Confederação do Desporto de Portugal, o Turismo do Porto e Norte de Portugal (Entidade Regional), os 24 Municípios da região e inúmeras Associações de Clubes e Federações Desportivas.