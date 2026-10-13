A XXIX Gala dos Troféus Desportivos “O Minhoto” vai ter lugar no dia 23 de novembro, no Palco das Artes de Vila Nova de Cerveira, seguindo o modelo de rotatividade.

Promovidos pela Associação “A Nossa Terra”, este ano com o apoio do Município de Vila Nova de Cerveira, os Troféus Desportivos “O Minhoto” distinguem atletas, clubes, dirigentes, treinadores e outros agentes desportivos dos concelhos do Minho, dos distritos de Braga e Viana do Castelo.

Com um universo de referência de cerca de 50 mil pessoas ligadas ao desporto, “O Minhoto” tornou-se num momento de reconhecimento e valorização do trabalho desenvolvido pela comunidade desportiva do Minho.

Assim, na noite de 23 de novembro, serão atribuídos cerca de 30 troféus, resultantes de um processo de seleção desenvolvido em três fases distintas por um júri composto por mais de uma centena de elementos, que avalia o mérito desportivo, reconhecendo percursos, resultados e contributos relevantes para o desenvolvimento do desporto na região.

O júri é composto por órgãos de comunicação social, onde se inclui, desde a primeira hora, CIDADE HOJE.