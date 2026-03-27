Região

“Vila Páscoa” da Trofa oferece viagem à Disneyland Paris

Integrada no evento “Vila Páscoa”, a Câmara Municipal da Trofa, em parceria com a AEBA – Associação Empresarial do Baixo Ave, lançou uma aplicação que dá acesso a um passatempo interativo e totalmente gratuito, que irá atribuir 70 prémios, sendo que o primeiro prémio é uma viagem para duas pessoas à Disneyland Paris.

Segundo o presidente da Câmara Municipal da Trofa, Sérgio Araújo, o objetivo «é aproximar as pessoas do comércio local e valorizar os nossos espaços turísticos de forma divertida e interativa».

O segundo prémio consiste num equipamento de ar condicionado; o terceiro numa noite em quarto duplo com pequeno-almoço no Hotel Cidnay; o quarto um bilhete de entrada de 1 dia/1 parque na Disneyland Paris para duas pessoas; e o quinto num kit de emagrecimento.

A participação é simples, após o download da aplicação na Google Play Store ou Apple Store e respetivo registo, os utilizadores poderão acumular pontos através de compras em estabelecimentos aderentes e visitas a locais turísticos identificados na app.

As lojas aderentes estarão identificadas com a imagem da “Vila Páscoa”, sendo a atribuição de pontos realizada através da aproximação do telemóvel à respetiva placa, com recurso à tecnologia NFC. Nos pontos turísticos, a validação é feita diretamente na aplicação.

O passatempo decorre entre as 19h00 do dia 27 de março de 2026 e as 23h59 do dia 12 de abril de 2026. Apenas serão contabilizados os pontos obtidos dentro deste período.

Podem participar todas as pessoas com mais de 13 anos, sendo que os menores necessitam de autorização dos respetivos representantes legais. A participação é gratuita, estando limitada a um registo por utilizador.

Os prémios não são convertíveis em dinheiro nem transferíveis para terceiros, sendo atribuídos de acordo com a ordem de classificação final. A lista completa de prémios pode ser consultada no seguinte link: https://mun-trofa.pt/upload_files/1/1/Visitar/Eventos/RegrasAplicacao_VilaPascoa_Trofa2026.pdf

Esta iniciativa reforça o compromisso da Câmara Municipal da Trofa e da AEBA com a valorização do comércio tradicional, a promoção do território e a criação de experiências inovadoras que aproximam a comunidade da dinâmica local.

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Famalicão: Assinados protocolos de 450 mil euros com 43 coletividades desportivas

Ao final da tarde desta quinta-feira teve lugar, no auditório da Biblioteca Municipal, a assinatura de protocolos de apoio ao desenvolvimento de atividades e formação desportiva. Com a presença de Mário Passos, presidente da Câmara Municipal, e do vereador do Desporto, Pedro Oliveira, representantes de 43 coletividades assinaram os protocolos, cujo valor total é de 450 mil euros. O apoio abrange cerca de 4.500 atletas federados de modalidades como o futebol, atletismo e trail, ciclismo, ginástica e dança desportiva, basquetebol, hóquei em patins e pesca desportiva.

Com este apoio, o Município prevê que o investimento global para a presente época alcance o recorde de 610 mil euros, abrangendo cerca de 5440 atletas federados em 50 instituições desportivas famalicenses.

Na cerimónia, Mário Passos referiu-se ao concelho como «uma boa referência desportiva», notando que o sucesso se deve, sobretudo, ao trabalho conjunto «para que os projetos desportivos possam continuar em quantidade e em qualidade». O presidente da Câmara reafirmou o compromisso de continuar a trabalhar «de mãos dadas com as associações» para construir um contexto desportivo «cada vez mais robusto, sólido e consolidado».

O autarca considerou, também, que o investimento municipal na formação desportiva tem registado «um crescimento assinalável e progressivo». Na época 2023/2024 o apoio rondou os 528 mil euros para 5000 atletas federados; em 2024/2025 subiu para 540 mil euros, abrangendo 5236 jovens. O reforço financeiro na presente temporada sublinha, assim, «a prioridade dada pelo município ao crescimento sustentado do número de praticantes no concelho».

Paralelamente ao apoio financeiro direto aos atletas, o Município mantém um plano constante de modernização das infraestruturas desportivas, com investimentos na iluminação LED e na melhoria de balneários e recintos, assegurando que o crescimento do número de atletas é acompanhado por boas condições de treino.

Famalicão: Câmara é “dona de obra” (de 450 mil euros) nos postos da GNR de Famalicão e Joane

Esta quinta-feira, foi aprovada, em reunião da Câmara Municipal, a proposta de celebração do contrato de cooperação interadministrativo com o Ministério da Administração Interna e a Guarda Nacional Republicana. Segundo o contrato a autarquia vai assumir uma intervenção nas atuais instalações da GNR de Famalicão e da vila de Joane.

O edifício de Famalicão apresenta, há longos anos, problemas estruturais, nomeadamente infiltrações. A empreitada inclui a reabilitação do telhado, da rede elétrica e das paredes e está orçada em cerca de 421 mil euros. Em Joane, a intervenção no posto é mais simples, incidindo na reabilitação de uma fachada com problemas de infiltrações. O investimento previsto ronda os 21 mil euros.

As duas intervenções resultam de uma candidatura apresentada pela GNR, com o apoio da Câmara Municipal. Segundo o contrato, a autarquia famalicense é a “dono de obra”, ficando responsável pelo lançamento dos procedimentos das empreitadas, pela execução das intervenções, bem como pelo procedimento de fiscalização, coordenação e segurança em obra.

A resolução dos problemas infraestruturais com que se depara atualmente a GNR de Famalicão, cujas instalações não cumprem os requisitos mínimos para o atendimento ao público, nem condições para os seus militares, levou Mário Passos a reunir, recentemente, com o secretário de Estado da Administração Interna. O autarca deu conta, a Telmo Correia, da urgência da construção das novas instalações da Guarda Nacional Republicana de Famalicão. Mário Passos também manifestou disponibilidade da Câmara Municipal assumir neste processo o lançamento do procedimento concursal da obra, a elaboração do projeto de execução e a posição contratual de dono de obra.

Recorde-se que o Município tem já sinalizado o local para acolher as novas instalações da GNR de Famalicão, em terrenos municipais localizados no Lugar dos Queimados, na União de Freguesias de Famalicão e Calendário. «Estamos a trabalhar numa solução definitiva para a GNR de Famalicão, mas enquanto não acontece temos de resolver os problemas mais urgentes do atual edifício e melhorar as condições de trabalho dos militares da GNR, permitindo-lhes exercer as suas funções com dignidade e motivação», refere o presidente da Câmara Municipal.

Grande ação policial apreende droga, armas e dinheiro

Sete pessoas foram detidas numa operação da Polícia Judiciária realizada ontem em várias zonas do país, no âmbito de uma investigação relacionada com tráfico de droga, associação criminosa, branqueamento de capitais e tráfico de armas.

A ação foi conduzida pelo Departamento de Investigação Criminal de Braga e decorreu no Baixo Minho, Vale do Ave, Grande Porto e também em Lisboa. No total, foram efetuadas mais de 30 buscas, tanto domiciliárias como em outros locais.

Quatro dos suspeitos foram detidos através de mandados emitidos pelo DIAP de Vila Nova de Famalicão, entidade que dirige o inquérito.

Da operação resultou a apreensão de droga, dinheiro, viaturas, armas de fogo e munições. A ação contou com o apoio da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, da Diretoria do Norte e do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real.

Esta investigação já tinha levado, no ano passado, à detenção de três pessoas (dois homens e uma mulher) que ficaram em prisão preventiva por decisão judicial.

Os sete detidos, alguns com antecedentes criminais, vão agora ser presentes ao Tribunal de Instrução Criminal de Guimarães para primeiro interrogatório e eventual aplicação de medidas de coação.

Ex-jogador do Famalicão que ficou sem uma perna num acidente esteve com as seleções nacionais

Miguel Barbosa, ex-jogador do FC Famalicão que num trágico acidente ficou sem uma perna, tem desenvolvido o projeto Futebol para Amputados Portugal. O jovem jogador não perde uma oportunidade para dar conta do projeto e, esta semana, esteve junto das seleções nacionais sub-21 e A, conhecendo alguns dos jogadores.

Miguel Barbosa, que é natural de Barcelos, privou com alguns atletas das duas seleções, e assistiu a um treino dos sub-21, transmitindo a sua energia para a dupla jornada de qualificação para o Europeu do próximo ano.

O jovem é uma fonte de inspiração para muitos e teve esta oportunidade de privar com os jogadores das seleções pela ação da Fundação FPF.

Miguel Barbosa, que pelo FC Famalicão se sagrou campeão nacional júnior na época 2022/2023, foi colhido por um comboio, em fevereiro do ano passado e ficou sem uma perna. Depois da tragédia que o atingiu, idealizou um projeto para desenvolver o futebol para amputados e a estratégia é voltar a fazer história no desporto nacional, tal como fez ao serviço da equipa sub-19 famalicense.

ULS Médio Ave cria primeiro Centro de Diagnóstico Integrado do país com TAC na comunidade

A Unidade Local de Saúde do Médio Ave (ULS) vai implementar, junto ao Centro de Saúde de Santo Tirso, o primeiro Centro de Diagnóstico Integrado (CDI) do país com Tomografia Computorizada (TAC) em contexto comunitário. Trata-se, segundo a instituição hospitalar, de um projeto inovador «que reforça a proximidade, a integração de cuidados e a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde».

O CDI tem o apoio da Câmara Municipal de Santo Tirso, representa um investimento de 1,5 milhões de euros e funcionará num edifício, com uma área aproximada de 220m2. Num único espaço, os utentes terão acesso a meios complementares de diagnóstico, incluindo TAC, radiologia convencional, ecografia, ECG, EEG, densitometria óssea e colheitas para análises clínicas.

A conclusão da obra e instalação dos equipamentos está prevista para agosto deste ano, assegurando a resposta aos utentes da Trofa e de Santo Tirso. «Este projeto representa um passo decisivo na construção de um sistema de saúde mais próximo, mais eficiente e mais integrado, colocando o cidadão no centro da resposta e garantindo acesso a meios de diagnóstico de elevada diferenciação sem necessidade de recorrer ao hospital», salienta o presidente do Conselho de Administração da ULS Médio Ave, Luís Vales.

A criação deste CDI representa, segundo a Unidade Local de Saúde do Médio Ave, «um marco na reorganização dos cuidados de saúde em Portugal, ao levar tecnologia de diagnóstico avançado para fora do contexto hospitalar, aproximando-a diretamente das populações».

A futura estrutura vai melhorar significativamente o acesso a exames de imagiologia diferenciada, reduzindo deslocações desnecessárias para outras unidades, diminuindo tempos de espera e promovendo maior rapidez na definição de estratégias terapêuticas.

O CDI contribuirá para uma melhor articulação entre cuidados de saúde primários e hospitalares, potenciando um acompanhamento mais integrado dos utentes e uma utilização mais eficiente dos recursos disponíveis.

A Câmara Municipal de Santo Tirso cede o terreno e financiamento de 500 mil euros. O presidente Alberto Costa destaca o facto da autarquia continuar empenhada melhorar a oferta de cuidados de saúde no concelho. «Acreditamos que este equipamento, ao melhorar o acesso a meios complementares de diagnóstico e ao reduzir tempos de espera, vai trazer ganhos significativos para a saúde dos nossos utentes».

 

 

Famalicão: Município investe 450 mil euros no desenvolvimento da formação desportiva

Ao final da tarde desta quinta-feira, 26 de março, pelas 18h30, decorre a cerimónia de assinatura de protocolos de apoio ao desenvolvimento de atividades e formação desportiva. Na Biblioteca Municipal, com a presença de Mário Passos, presidente da Câmara Municipal, é esperada cerca de meia centena de representantes emblemas famalicenses, de várias modalidades, que vão assinar o protocolo que resulta de um investimento municipal na ordem dos 450 mil euros.

O apoio abrange um universo de cerca de 4.500 atletas federados de modalidades como o futebol, atletismo e trail, ciclismo, ginástica e dança desportiva, basquetebol, hóquei em patins e pesca desportiva.