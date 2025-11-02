Vinho, comida e música: Famalicão tem festa marcada a partir de sexta-feira

De 7 a 9 de novembro, Famalicão recebe a primeira edição do Dona Maria Famalicão Wine Fest, que vai decorrer na Praça Mouzinho de Albuquerque, o antigo campo da feira.

O evento reúne 22 produtores de vinho, com destaque para os da região dos Vinhos Verdes, além de food trucks e produtos regionais. A entrada é gratuita, sendo apenas necessário adquirir o copo oficial para as provas.

Há ainda showcookings às 19h, com os chefs Vítor Almeida, Álvaro Costa e Renato Cunha, e animação com música e DJs ao longo dos três dias.

A organização é do Círculo de Cultura Famalicense.