Vinhos: Produtor famalicense VINEVINU distinguido como ‘Revelação do Ano’

O produtor famalicense VINEVINU recebeu o prémio ‘Produtor Revelação do Ano’, atribuído pela Revista de Vinhos, um dos mais importantes reconhecimentos do setor em Portugal.

O projeto nasceu na vindima de 2024, criado por pai e filho, Manuel e Luís Cerdeira, ambos enólogos, com o objetivo de explorar o potencial do Alvarinho na região dos Vinhos Verdes, aliando tradição e inovação.

A distinção foi entregue este fim de semana na gala Os Melhores do Ano 2025, que reuniu cerca de 900 convidados e destacou o melhor do vinho, gastronomia e enoturismo nacionais. A equipa da VINEVINU agradeceu o apoio de parceiros, clientes e amigos e afirmou que o prémio pertence a todos os que acompanham o projeto.

É de referir que o projeto VINEVINU integrou a edição de estreia do festival Dona Maria Famalicão Wine Fest, organizado pela Cidade Hoje / Circulo de Cultura Famalicense, no passado mês de novembro.

Famalicão: Mais de metade da população (53%) já tinha votado até às 16h00

Em Vila Nova de Famalicão a segunda volta das presidenciais está a registar bons números de participação. Os dados atualizados indicam que, até às 16h00, já votaram 53% dos cerca de 122 mil eleitores inscritos no concelho.

O ato eleitoral decorre em mais de 140 secções de voto distribuídas por todo o município e prolonga-se até às 19 horas, numa segunda volta que conta com dois candidatos.

Os resultados começam a ser revelados depois das 20h00.

Na próx. sexta-feira: Crianças dão arranque ao Carnaval de Famalicão, o mais espontâneo do país

São os mais novos que voltam a abrir as celebrações do Carnaval de Famalicão, considerado por muitos o Carnaval mais espontâneo de Portugal. O tradicional Desfile de Carnaval Infantil sai à rua na sexta-feira, dia 13, às 14h30, na Rua Adriano Pinto Basto, reunindo escolas e instituições do concelho num momento de cor e animação. Em caso de mau tempo, o desfile realiza-se no Pavilhão Municipal.

As festividades continuam na segunda-feira à tarde com o Carnaval Sénior e, à noite, a cidade enche-se de música e animação em vários palcos, incluindo o desfile e concurso de mascarados. O programa encerra na terça-feira com a tradicional Queima do Galheiro, em Fradelos, mantendo viva uma das tradições carnavalescas do concelho.

Famalicão: Rua é fechada por risco de queda de muro

A Rua de Pêgo em Mouquim foi, este sábado, cortada à circulação automóvel, devido ao risco da queda de um muro de grandes dimensões.

A situação coloca também em causa duas habitações, já evacuadas na última sexta feira.

O caso está a ser acompanhado pela Proteção Civil que tenciona intervir no muro, assim que estiverem reunidas as condições de segurança.

Seguro ou Ventura ? Hoje escolhe-se o novo Presidente da República

Os eleitores portugueses voltam hoje a decidir quem será o próximo Presidente da República, numa votação que envolve mais de 11 milhões de cidadãos. Em alguns concelhos o ato eleitoral foi adiado para o próximo domingo, devido às condições meteorológicas adversas.

Desde o 25 de Abril de 1974, esta é apenas a segunda vez que as eleições presidenciais são resolvidas numa segunda volta. A única situação semelhante aconteceu em 1986, quando a escolha recaiu entre Diogo Freitas do Amaral e Mário Soares.

A corrida final é disputada entre António José Seguro, candidato apoiado pelo PS e mais votado na primeira volta com 31,1%, e André Ventura, líder do Chega, que alcançou 23,5% dos votos nas eleições de 18 de janeiro.

Famalicão: Autocaravana completamente destruída em incêndio

Uma autocaravana ficou completamente destruída devido a um incêndio que deflagrou, na madrugada deste domingo, na freguesia de Requião, em Famalicão.

Ao que a Cidade Hoje apurou, o alerta chegou aos bombeiros pouco depois das 00h, para a Rua Camilo Castelo Branco.

Para o local foram acionados os B.V.Famalicão e Famalicenses.

Não há registo de feridos.

Famalicão: Equipa feminina empata no apuramento de campeão nacional

Na quinta jornada da fase de apuramento de campeão nacional da 2.ª divisão, o FC Famalicão empatou, 2-2, em casa do Ouriense. O jogo disputou-se na tarde deste sábado, com Diana Meriva e Lexy Smith a marcarem pelo conjunto famalicense que, tal como o seu adversário, soma apenas 2 pontos nesta fase da prova.

Na próxima jornada, dia 14 de fevereiro, o FC Famalicão recebe o Clube Albergaria que soma 10 pontos.