Um morto e um ferido grave nos festejos do título do FC Porto nas imediações do Dragão

Um homem, com 26 anos, atacado com uma arma branca, não resistiu aos ferimentos e acabou por falecer, durante os festejos do título do Futebol Clube do Porto, nas imediações do estádio do Dragão.

A vítima ainda foi transportada para o Hospital São João com vida mas acabaria por falecer.

Segundo a CNN Portugal, uma mulher de 28 anos também deu entrada na mesma unidade hospitalar com ferimentos graves.

O alerta para as duas ocorrências aconteceu por volta das 3 da manha e os suspeitos estão em fuga, refere a mesma fonte.

Não há informações que expliquem o que terá motivado o ataque.