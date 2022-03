Vodafone e NOS também já não estão a cobrar chamadas para a Ucrânia

Depois da MEO, Vodafone e NOS também já não estão a cobrar as comunicações para a Ucrânia.

A medida está relacionada com a situação que se vive naquele país, invadido recentemente por tropas russas.

As operadoras, solidárias com todos aqueles que estão em Portugal e procuram ter notícias de familiares / amigos, decidiram oferecer durante algum período as comunicações para os números ucranianos.