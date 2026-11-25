Tal como já divulgado pelo CIDADE HOJE, a 29.ª Gala d´O Minhoto, decorreu na noite da passada segunda-feira, no Palco das Artes de Vila Nova de Cerveira. Foram entregues 27 troféus atribuídos por votação de um Júri (CIDADE HOJE faz parte desde a primeira edição), composto por 123 elementos (jornalistas desportivos, entidades e personalidades ligadas ao desporto na região). Os principais destaques são o Grande Prémio do Júri que, coletivamente, consagrou o VC Viana e individualmente Tiago Brito, jogador da futsal do SC Braga. Para o concelho famalicense, que tinha de cerca de uma dezenas de nomeados, veio um galardão para o Famalicão Dança, iniciativa da Gindança.

Fique, então, a saber quem venceu O Minhoto:

Andebola – André José (Braga – Chartres, França)

Artes Marciais e Desportos de Combate – Guilherme Gonçalves (Braga – SC Braga)

Atletismo – Marta Lisboeta Araújo (Viana do Castelo – Sporting CP)

Basquetebol – Rebecca Taylor (Barcelos – BC Barcelos)

Canoagem – Bruno Brasileiro (Ponte de Lima – CN Ponte de Lima)

Ciclismo – Daniel Moreira (Viana do Castelo – Hagens Berman Jayco, Austrália)

Desporto Adaptado – Leandro Freitas (Braga – CA Bracara)

Desportos Motorizados – Manuel Leite (Jet Ski, Barcelos –Clube Moto Galos de Barcelos)

Futebol Amador – Rui Abreu (Póvoa de Lanhoso – SC Mª da Fonte)

Futebol Profissional – Francisco Trincão (Viana do Castelo – Al-Ahli Jeddah, Arábia Saudita)

Futsal – Mª Odete Rocha (Fafe – GCR Nun’Álvares)

Natação e Pólo Aquático – Alexandre Ferreira Amorim (Guimarães – Vitória SC)

Patinagem – Pedro Silva (Barcelos – Óquei de Barcelos)

Râguebi – Inês Barros Sousa (Arcos de Valdevez – CRAV)

Remo – Carolina Cunha (Caminha – Viana Remadores do Lima)

Voleibol – Nuno Teixeira (Cabeceiras de Basto – Vitória SC)

Modalidade Diversas – Salvador Oliveira (Guimarães – Sporting CP)

Árbitro – Pedro Figueiredo (Barcelos – Hóquei em Patins)

Dirigente – Fernando Manso (Arcos de Valdevez)

Treinador – Rui Fernandes (Vila Verde – Canoagem)

Revelação – José Xavier Matos (Braga – CN Prado)

Consagração – Ângela Fernandes (Caminha – SC Caminhense)

Clube Desporto Escolar – Agrupamento de Escolas Alcaides de Faria (Barcelos)

Clube Fomento Desporto Jovem – Associação Desportiva de Esposende (Esposende)

Evento – Famalicão Dança (Vial Nova de Famalicão)

Grande Prémio do Júri Individual – Tiago Brito (Braga – SC Braga)

Grande Prémio do Júri Coletivo – Voleibol Clube de Viana (Viana do Castelo)

Tal como em anos anteriores, foi prestada homenagem aos atletas e clubes que se sagraram Campeões do Mundo e/ou da Europa, em 2026. No segundo melhor ano de sempre do desporto minhoto, após os 62 em 2025, foram identificados 47 títulos mundiais e europeus, em inúmeras modalidades.



Fernando Pimenta (Canoagem), Gabriel Fernandes (Canoagem) e Leandro Freitas (Atletismo Adaptado), títulos mundiais e europeus. Iúri Leitão (Ciclismo), Rui Lacerda (Canoagem), Ricardo Coelho (Canoagem),Duarte Cunha (Canoagem), José Xavier Matos (Canoagem), João Sebastião Veloso (Remo) e Anthony da Costa (Hóquei em Patins), títulos mundiais.

Atletas com títulos europeus: Fernando Ferreira (Rope Skipping), Hugo Soares (Rope Skipping), João Vieira (Rope Skipping), Miguel Lima (Rope Skipping), Paulo Lima (Rope Skipping), Carlos Duarte (Basquetebol Adaptado), Jorge Fernandes (Andebol Adaptado), Leonel Alves (Atletismo Adaptado), Ricardo Martins (Basquetebol – DI), Gonçalo Alves (Hóquei em Patins), Hélder Nunes (Hóquei em Patins), Rafa (Hóquei em Patins), Simão Araújo (Hóquei em Patins), Maxime Parente (Râguebi) e Rodrigo Barbosa (Tiro).

SC Braga (campeão europeu corta-mato feminino) e Miguel Oliveira (natação), pela medalha de ouro nos Jogos Olímpicos da Juventude.