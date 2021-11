No primeiro jogo do campeonato regional seniores masculinos, da 3ª divisão, o FAC recebeu o Real Clube Senhorense e venceu por 3-1, com os parciais de 27-25; 25-23; 18-25 e 25-20.

Num jogo equilibrado, a equipa demonstrou, em alguns momentos, a sua inexperiência que será colmatada com o decorrer de novos jogos.

No próximo jogo, o FAC desloca-se ao Peso da Régua, onde defrontará a equipa local.