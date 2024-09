Volta a arder em Vermoim: Meio aéreo e dezenas de bombeiros regressam ao combate

A Proteção Civil enviou, este domingo, uma SMS para a população, alertando para o risco extremo de incêndio nos próximos três dias. De acordo com as previsões meteorológicas, as altas temperaturas e o vento forte aumentam o perigo de incêndios florestais em várias regiões do país.

Na mensagem, pode ler-se: “Não use fogo em áreas rurais, florestais. Siga recomendações das autoridades. Informações pelo 800246246”. As autoridades reforçam a necessidade de seguir todas as indicações de segurança e de evitar comportamentos que possam provocar incêndios, como o uso de maquinaria em zonas florestais ou a realização de queimadas.

As equipas de bombeiros e meios aéreos estão em alerta máximo, e a Proteção Civil apela à colaboração de todos para prevenir episódios de risco e proteger as áreas florestais.