Voluntário famalicense integra missão humanitária na Costa do Marfim

A dinâmica de vários clubes de ténis originou a criação da Liga de Ténis Concelho de Famalicão, cuja primeira etapa, organizada pelo Ténis Clube de Famalicão, reuniu 64 atletas.

A segunda etapa decorre este fim de semana, com organização a cargo do Clube Ténis de Bairro que conta com o apoio da Câmara Municipal, das juntas de freguesias de Bairro, Delães e Oliveira São Mateus, do Ténis Clube de Famalicão, da Fundação Castro Alves e de entidades privadas.

Os jogos podem ser acompanhados, a partir das 9 horas de sábado, no Parque da Juventude em Bairro, nos complexos de ténis de Famalicão e de Oliveira São Mateus e no campo das

Figueiras, em Delães. A entrada é gratuita

Na primeira ronda da Liga, no quadro feminino, Armony Teixeira (TC Famalicão) venceu, por 6–3 /6–4, Helena Oliveira (Estrelas Ave C.). Em singulares masculinos Sérgio Oliveira levou a melhor sobre o seu colega Paulo Amorim, por 7–5 / 6–2, ambos atletas do T.C.Famalicão . Nos sub–14, Dinis Afonso (TCFamalicão) venceu por 2–4 / 4–2 / 10–8, Eduardo

Leite (Estrelas Ave C.).