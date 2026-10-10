O maior evento de automóveis usados está a chegar à Volvo Carclasse em Braga. O programa da Volvo Selekt abrange automóveis com menos de 100.000 km, cuidadosamente selecionadas e inspecionadas ao detalhe.

Para assegurar um acompanhamento verdadeiramente personalizado e de excelência, a Carclasse reúne neste evento exclusivo as suas equipas de consultores de Braga, Guimarães e Famalicão. Num só espaço, terá à sua disposição os nossos melhores especialistas para desenhar a solução ideal para si, desde a avaliação rigorosa da sua retoma até à estruturação das melhores condições de financiamento.

Serão 4 dias de oportunidade únicas, condições excecionais e ofertas que não pode mesmo perder:

Mais de 100 viaturas disponíveis;

Financiamento até 120 meses;

Até 4 anos de garantia;

Oferta de Wallbox em viaturas elegíveis;

Até 4.000€ de apoio à retoma;

Satisfação ou troca (até 30 dias ou 1500 Km);

Viaturas verificadas em mais de 100 pontos;

IVA Dedutível para Empresas e ENI;

Recentemente distinguida como Superbrand 2026 em Portugal, um reconhecimento independente que premeia a excelência, a reputação e a relação de confiança com os consumidores, esta é a oportunidade perfeita para visitar o concessionário Volvo Carclasse de Braga com total segurança. A Volvo está comprometida com a Sustentabilidade, Segurança e Eletrificação e o evento SELEKT pauta-se como fundamental para a comunicação destes 3 pilares no qual a marca sueca se rege.

Para esta edição de Volvo SELEKT, temos oportunidades incríveis que vale a pena conhecer. Entre os 100 automóveis, destacam-se:

Volvo EX30 – desde 31.900€

– desde 31.900€ Volvo XC40 – desde 32.500€

– desde 32.500€ Volvo V60 – desde 37.900€

– desde 37.900€ Volvo XC60 – desde 49.000€

A Carclasse coloca à sua disposição uma frota de usados certificados, com opções a combustão, elétricos ou híbridas plug-in, garantindo uma resposta à medida das suas necessidades de mobilidade, sempre com o prestígio e a exigência da marca sueca.

Volvo, em Braga, Guimarães e Famalicão é Carclasse! As nossas equipas estarão inteiramente ao dispor para acompanhá-lo na escolha do seu próximo automóvel, no seguinte horário:

Qui e Sex: 09h00 – 19h00

Sáb e Dom: 09h00 – 18h00

Visite-nos em Braga! A sua experiência Volvo começa antes mesmo de chegar ao nosso concessionário. Para sua maior comodidade e para assegurar a disponibilidade imediata de um dos nossos especialistas, sugerimos a marcação prévia através do seguinte link: https://www.carclasse.pt/e/lp/20260915_v/web.html

Linha de agendamento: 800 200 060 (chamada para a rede fixa nacional)

Morada: Lugar de Cabanas Ap. 2413 S. Martinho de Dume 4701-967, Braga