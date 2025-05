Voto antecipado em Famalicão: 2 466 eleitores exerceram o direito no último domingo

No âmbito das Eleições Legislativas 2025, 2.621 pessoas inscreveram-se para votar antecipadamente em mobilidade, no passado domingo, dia 11 de maio. No entanto, apenas 2.466 acabaram por exercer o seu direito de voto nessa modalidade.

Segundo a legislação em vigor, os 155 eleitores que se inscreveram mas não votaram poderão ainda fazê-lo este domingo, dia 18 de maio, nas mesas de voto da sua área de residência.

As eleições legislativas realizam-se oficialmente este domingo, as urnas em todo o território continental abrem às 08h00.