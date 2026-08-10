Já começaram a ser emitidos os vouchers para os manuais escolares gratuitos dos alunos do 5.º ao 9.º ano.

A segunda fase do programa MEGA arranca esta segunda-feira e abrange os estudantes do 2.º e 3.º ciclos. A primeira fase, destinada aos alunos do 1.º ao 4.º ano, teve início na semana passada.

Os encarregados de educação não têm de fazer qualquer candidatura, uma vez que os vouchers são atribuídos automaticamente. Devem, no entanto, verificar na plataforma MEGA se os dados do aluno e do encarregado de educação estão corretos.

Quando o voucher estiver disponível, será enviada uma notificação. O vale pode depois ser utilizado numa livraria aderente ao programa.