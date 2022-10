WhatsApp teve apagão mas serviços já estão a voltar à normalidade

Todos os animais domésticos (cães, gatos e furões) são obrigados, a partir desta terça-feira, a terem microchip.

“Os gatos e furões que tenham nascido antes da entrada em vigor do presente decreto-lei devem ser marcados com transponder e registados no SIAC no prazo de 36 meses [que termina esta terça-feira] após a entrada em vigor do presente decreto-lei”, refere o decreto n.º 82/2019 de 27 de junho.

Se é dono de um cão, saiba que terá ainda que pagar uma licença anual na junta de freguesia ou na câmara municipal da sua localidade.

As multas para quem não cumprir vão de 50 aos 45 mil euros.