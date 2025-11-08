Wine Fest estreia-se em Famalicão com muitos visitantes no primeiro dia do evento

Famalicão brindou ontem à abertura da primeira edição do Dona Maria Famalicão Wine Fest, que decorre até domingo na Praça D. Maria II. O evento, organizado pelo Círculo de Cultura Famalicense, atraiu milhares de visitantes logo no primeiro dia, confirmando o entusiasmo à volta desta nova festa dedicada ao vinho.

O festival reúne 22 produtores nacionais, com destaque para os de Famalicão e da Região dos Vinhos Verdes, distribuídos por 18 stands. O espaço inclui também food trucks, produtos regionais e zonas de convívio.

A entrada é gratuita, bastando adquirir o copo oficial para participar nas provas.

Este sábado o programa inclui uma mesa-redonda na Fundação Cupertino de Miranda, às 16h30, dedicada ao setor vitivinícola, um showcooking às 19h00 no recinto do evento e a Noite Quinta das Pirâmides com DJ, que promete animar o público até mais tarde.