A segunda edição do Dona Maria Famalicão Wine Fest arranca já esta sexta-feira, dia 6 de novembro, na Praça Mouzinho de Albuquerque, junto ao Mercado Municipal. Até domingo, o certame reúne mais de 30 produtores de vinho espalhados por dezenas de stands.

O evento, organizado pelo Círculo de Cultura Famalicense com o apoio da Câmara Municipal, junta produtores de várias regiões vitivinícolas, com destaque para Famalicão e para a Região dos Vinhos Verdes. O programa cruza provas comentadas, conversas, gastronomia regional, venda direta e animação cultural. A “Hora do Produtor” traz histórias e novidades ao longo dos três dias.

Há dois momentos de prova comentada. No sábado, às 16h00, a prova “Colheitas Tardias”, dirigida a público entre os 18 e os 35 anos, é apresentada pelo enólogo Manuel Cerdeira. No domingo, às 15h30, realiza-se uma prova de espumantes de diferentes regiões e tempos de estágio. Ambas exigem inscrição prévia no site oficial do evento.

Esta sexta-feira há ainda a 1.º ENOrientação de Famalicão, uma prova de orientação urbana noturna, com cerca de 4 km e 12 pontos de passagem pelo centro da cidade. O briefing é às 19h00 e a partida às 19h30, junto ao recinto do Wine Fest, no antigo campo da feira. A iniciativa é organizada em parceria com a Dive Into Mountains.

O recinto abre esta sexta-feira das 18h00 às 24h00, no sábado das 16h00 à 1h00 e no domingo das 15h00 às 20h00. No espaço vai também funcionar uma área gastronómica, a cargo de oito conhecidas casas da região, com produtos regionais, queijos, enchidos, marisco e doçaria.

O programa completo e as inscrições para os vários momentos estão disponíveis em famalicaowinefest.pt.