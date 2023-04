Zé Amaro agradece aos fãs que lotaram recinto da Feira da Isabelinha para o ver

Nos últimos três dias, o número de acidentes rodoviários aumentou consideravelmente, havendo registo de 13 mortos e 23 feridos graves, segundo informações da Guarda Nacional Republicana (GNR). A ‘Operação Páscoa 2023’ registou 668 acidentes rodoviários entre quinta-feira e sábado, com destaque para as mortes ocorridas em Lousada, Moimenta da Beira, Paredes, Penafiel, Trofa e Ourém.

Durante os três dias, foram fiscalizados 18.584 condutores pela GNR, e mais de 200 conduziam com excesso de álcool no sangue, o que levou à detenção de 135 pessoas. Outras 65 foram detidas por conduzirem sem habilitação legal. Além disso, foram registadas 3.650 contraordenações rodoviárias, incluindo excesso de velocidade, falta de inspeção periódica obrigatória, anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização, uso indevido do telemóvel no exercício da condução, falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças e falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

A GNR aconselha a população a ter uma “condução atenta, cautelosa e defensiva”, respeitando as condições meteorológicas, o estado das vias e o volume de tráfego rodoviário, evitando manobras que possam resultar em embaraço para o trânsito ou originar acidentes.

A autoridade está comprometida com várias operações de fiscalização, onde estará particularmente atenta a manobras perigosas, condução sob a influência do álcool e substâncias psicotrópicas, excesso de velocidade, correta sinalização e execução de manobras de ultrapassagem, mudança de direção e cedência de passagem, utilização indevida do telemóvel, incorreta ou não utilização do cinto de segurança e/ou dos sistemas de retenção para crianças e condições de segurança dos veículos.