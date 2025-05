Zé Amaro com grande concerto no aniversário de Ribeirão

Na primeira mão do play off do campeonato nacional feminino, o FC Famalicão perdeu, 0-1, com o Rio Ave. Na tarde deste domingo, no campo número 2 do Estádio Municipal bem composto de adeptos, valeu o golo vilacondense, corria o minuto 18 da primeira parte. O segundo jogo é a 7 de junho, em Vila do Conde, com as famalicenses obrigadas a inverter este resultado caso queiram evitar a descida à segunda divisão.

A primeira parte foi muito combativa, mas com muitas paragens e incidências, por exemplo três atletas foram substituídas por lesão. Neste período valeu o golo do Rio Ave, conseguido aos 18 minutos, por Beatriz Conduto.

Apesar do “golpe”, o Famalicão manteve o controlo e ascendente na partida, mas teve muitos problemas para criar verdadeiras oportunidades para empatar. O jogo, com pouca qualidade, foi para o intervalo com a vantagem das jogadoras treinadas pelo famalicense João Marques.

O jogo melhorou na segunda parte, mais fluído, mas sem oportunidades de golo numa ou outra baliza. As famalicenses jogaram mais tempo, muito mais tempo, no meio campo contrário, mas no último terço do terreno tomaram sempre as piores soluções. Quando assim não era, as vilacondenses, que aspiram subir à Liga BPI, cuidavam de estar sempre no caminho da bola.

A partida corria em sentido único e aos 90 minutos Meriva, num bonito lance, esteve perto do empate: desfere um remate colocado, mas a excelente defesa de Cláudia Rocha manteve a vantagem da sua equipa que segue para o segundo jogo.