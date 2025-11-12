Educação, Região

Alexandra Malheiro eleita presidente do IPCA

Alexandra Malheiro foi eleita, no dia 10 de novembro, presidente do Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA), sucedendo a Maria José Fernandes. Deverá tomar posse para um mandato de quatro anos, no próximo dia 19 de dezembro, no Campus do IPCA, em Barcelos, durante a sessão solene do Dia do IPCA.

Sob o lema “Identidade e Compromisso”, a candidatura foi eleita com 19 votos favoráveis, pelos membros do Conselho Geral do IPCA.

Alexandra Malheiro é professora coordenadora e diretora da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do IPCA. É titular do grau de doutor em Marketing e Estratégia e é licenciada e mestre em Gestão de Empresas. Tem ligação ao IPCA desde o ano de 1998, conta com um percurso académico consolidado e com reconhecimento institucional, destacando-se a sua experiência em cargos de gestão, na docência e na investigação nas áreas de marketing e turismo.

Mulher cultivava canábis em Santo Tirso e foi presa pela GNR

Uma mulher de 39 anos foi detida em flagrante pela GNR de Santo Tirso por suspeita de tráfico de estupefacientes.
A detenção ocorreu no dia 5 de novembro, após uma denúncia que levou os militares a investigar uma possível plantação de canábis numa residência do concelho.

Durante a busca domiciliária, a GNR encontrou e apreendeu 71 doses de canábis.

A suspeita foi constituída arguida e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Santo Tirso.

«O PSD é hoje a força política que melhor interpreta as aspirações das populações do distrito de Braga»

As eleições autárquicas de 12 de outubro «confirmaram que o PSD é hoje a força política que melhor interpreta as aspirações das populações do distrito de Braga. Demonstrámos que sabemos conquistar a confiança das pessoas com base no trabalho, na proximidade e na competência das nossas equipas autárquicas», firmou Paulo Cunha, na noite da passada sexta-feira.

Na primeira assembleia distrital do PSD, depois do ato eleitoral, o famalicense considerou que a vitória em Guimarães teve um elevado valor histórico, porque «representa não apenas a mudança política num dos concelhos mais emblemáticos do país, mas também a prova de que o PSD está unido e preparado para servir melhor os cidadãos».

No momento de balanço eleitoral, o líder da Distrital, Paulo Cunha, elogiou o empenho «e a dedicação dos candidatos apresentados nos 14 concelhos do distrito», sublinhando o trabalho desenvolvido em cada território. O PSD manteve a liderança em nove câmaras municipais, destacando as vitórias em Guimarães e Cabeceiras de Basto.

O resultado assume «particular relevância» ao verificar-se que o PSD conquistou o triplo das autarquias do Partido Socialista, que apenas venceu em três municípios do distrito.

Outro marco histórico, considerou Paulo Cunha, foi a vitória nos quatro concelhos do Quadrilátero Urbano — Braga, Guimarães, Barcelos e Famalicão —, «um feito inédito na história democrática portuguesa. Com esta conquista, o PSD passa a liderar os quatro maiores concelhos do distrito e quatro das maiores cidades do país».

A Distrital destacou ainda «o excelente desempenho eleitoral de vários autarcas social-democratas», por exemplo o de Mário Passos, em Famalicão, que foi o 8.º autarca com mais votos a nível nacional.

Em Guimarães, no Teatro Jordão, a sessão começou com um voto de pesar e um minuto de silêncio em memória de Pinto Balsemão, fundador do partido.

Trofa dedica uma semana aos 27 anos da criação do Município

A Câmara Municipal da Trofa comemora o 27.º aniversário da criação do Município, entre os dias 17 e 23 de novembro, com um programa de atividades que celebra as conquistas alcançadas e a visão de futuro «para um território dinâmico e moderno».

As comemorações arrancam a 17 de novembro e o programa inclui o projeto Autarcas vão à Escola, que levará os eleitos municipais aos estabelecimentos de ensino, promovendo o diálogo com os alunos e incentivando a cidadania ativa.

No dia 19 de novembro, feriado municipal, decorre a sessão solene, às 11 horas, no Auditório do Fórum Trofa XXI. Na tarde deste dia, decorrerá a Tradicional Vitela Assada, nos Parques Nossa Senhora das Dores e Dr. Lima Carneiro, uma tradição que reúne a comunidade trofense num ambiente de partilha.

Durante a semana serão, ainda, entregues os Prémios de Mérito Escolar aos melhores alunos pelo seu empenho e dedicação.

O programa comemorativo inclui, também, o Passeio de Bicicletas Antigas e a entrega de Prémios do Concurso Lusófono, que valoriza a criatividade e a expressão literária no espaço da lusofonia.

As comemorações encerram no dia 23 de novembro, culminando uma semana de festa.

Desde a sua fundação, em 1998, a Trofa tem sido alvo de importantes investimentos e obras estruturantes que transformaram o concelho, dos quais se destacam a construção dos Paços do Concelho.

Para o futuro, a autarquia prepara novos investimentos, nomeadamente o Centro Cultural da Trofa, «um espaço de referência para a promoção da cultura, e o Parque de Real, que reforçará a qualidade de vida e o lazer das famílias trofenses».

Famalicão: Forave prepara alunos para os estágios curriculares

Alunos do segundo ano de Gestão tiveram um curso intensivo de preparação para os estágios curriculares que decorrem até 16 de dezembro. A formação foi ministrada pela empresa pedagógica H.O.M.E., da Forave.

Atividades práticas e momentos de partilha, para reforço das competências técnicas, aproximando-os das exigências reais do mercado de trabalho, constaram da iniciativa que decorreu durante três semanas nas aulas da disciplina de Gestão, no módulo de Recursos Humanos. A formação começou com uma simulação de entrevistas de emprego, recriando o ambiente de uma empresa multinacional fictícia que recrutava para as áreas de Recursos Humanos, Produção, Logística e Financeiro — áreas fundamentais do curso.

Os estudantes foram entrevistadores e entrevistados, preparando previamente questões, respostas e estratégias adequadas a diferentes tipos de entrevista. A atividade permitiu-lhes compreender melhor o processo de recrutamento e desenvolver competências de comunicação, argumentação e autoconfiança.

Um dos momentos marcantes desta formação foi o testemunho da ex-aluna Diana Gomes. Finalista em 2019, Diana partilhou o seu percurso profissional. Atualmente responsável por uma equipa de manutenção, recordou o seu estágio curricular e as experiências que a ajudaram a evoluir, desde a área dos Recursos Humanos até à área Financeira.

A formação encerrou com um workshop sobre secretariado, conduzido por Paula Terras. A colaboradora administrativa da escola, com base na sua experiência, notou a importância do rigor, da organização e da ética profissional para o sucesso em qualquer função numa empresa.

Feira da Saúde da Trofa nos dias 14 e 15 de novembro

A Câmara Municipal da Trofa volta a organizar, nos dias 14 e 15 de novembro, a Feira da Saúde, nos Parques Nossa Senhora das Dores e Dr. Lima Carneiro.

Integrada na operação individual “Trofa + Saudável – Trofa + Feliz”, 1.ª Ação – Saúde para a Comunidade, esta iniciativa, que vai na segunda edição, é direcionada à população sénior, tendo como principal objetivo promover a saúde e a prevenção de doenças, através da informação, sensibilização e rastreios gratuitos. Para concretizar esta ação, o Município da Trofa conta com a colaboração de diversas entidades ligadas à área da saúde, preparadas para esclarecer dúvidas e fornecer aconselhamento especializado.

Ao longo dos dois dias, os visitantes poderão realizar vários rastreios gratuitos e obter aconselhamento personalizado sobre tensão arterial, colesterol, glicemia, oftalmologia, hipertensão ocular e glaucoma, obesidade, nutrição, audição, densitometria, espirometria, podologia, saúde oral, condição física, pneumologia, ortopedia e avaliação da pele, entre outros.

Além dos rastreios, o certame também contempla workshops e palestras, para promoção, conhecimento e a adoção de hábitos de vida mais saudáveis, e atividades físicas gratuitas.

Trofa disponibiliza salas de estimulação sensorial à comunidade

A Câmara Municipal da Trofa disponibiliza a toda a comunidade trofense duas Salas de Estimulação Sensorial – Snoezelen, localizadas na Escola Básica de Castro e na Escola Básica de Finzes.

Integrado no plano de Ação de Educação Especial – Trofa + Inclusiva, procura trazer benefícios para crianças e adultos com perturbações de desenvolvimento, limitações cognitivas, demência, autismo ou dificuldades de aprendizagem.

Segundo estudos, as salas Snoezelen têm demonstrado benefícios significativos no bem-estar físico e emocional dos utilizadores, contribuindo para a redução do stress e da ansiedade, melhoria da concentração e da comunicação, desenvolvimento da coordenação motora e aumento da autoestima e da autoconfiança.

O conceito Snoezelen proporciona um ambiente multissensorial seguro e controlado, que combina estímulos de luz, som, toque, aromas e imagens para promover autocontrolo, autonomia, relaxamento, descoberta e desenvolvimento pessoal. São explorados os sentidos primários – tato, paladar, visão, audição e olfato – sem recorrer às capacidades intelectuais.

As sessões podem ser realizadas individualmente ou em pequenos grupos, mediante marcação prévia. A autarquia espera que sirva os alunos com necessidades educativas especiais, os utentes das IPSS locais e qualquer cidadão trofense com necessidades específicas clinicamente comprovadas.

O acesso às salas Snoezelen é feito através de formulário próprio, disponibilizado pelo Gabinete da Saúde da Divisão de Educação da Câmara Municipal da Trofa, situado no Fórum Trofa XXI, que deverá ser preenchido por um técnico com formação especializada na área da educação (Equipa EMAEI e Docentes), da saúde ou da área social.