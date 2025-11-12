Alexandra Malheiro eleita presidente do IPCA

Alexandra Malheiro foi eleita, no dia 10 de novembro, presidente do Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA), sucedendo a Maria José Fernandes. Deverá tomar posse para um mandato de quatro anos, no próximo dia 19 de dezembro, no Campus do IPCA, em Barcelos, durante a sessão solene do Dia do IPCA.
Sob o lema “Identidade e Compromisso”, a candidatura foi eleita com 19 votos favoráveis, pelos membros do Conselho Geral do IPCA.
Alexandra Malheiro é professora coordenadora e diretora da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do IPCA. É titular do grau de doutor em Marketing e Estratégia e é licenciada e mestre em Gestão de Empresas. Tem ligação ao IPCA desde o ano de 1998, conta com um percurso académico consolidado e com reconhecimento institucional, destacando-se a sua experiência em cargos de gestão, na docência e na investigação nas áreas de marketing e turismo.