Aparatoso despiste com capotamento na VIM

Rafael Silva é o novo presidente da Associação Desportiva de Castelões, sucedendo a José Silva. O ato eleitoral decorreu no passado domingo, com lista única para o próximo biénio. A maioria dos dirigentes empossados transita da direção anterior, o que significa também que, apesar da mudança de líder, este é um projeto de continuidade.

«Continuamos apostados em manter esta coletividade no caminho do desenvolvimento», declarou Rafael Silva após a tomada de posse, destacando que apesar da continuidade o novo elenco diretivo sai reforçado neste ato eleitoral com a entrada de novos elementos, sobretudo do sexo feminino. «Apraz-nos registar que tenham aceitado o meu convite, pois estamos certos de que vão trazer novas ideias e dar um forte contributo para a diversificação das nossas atividades», apontou o dirigente, agradecendo o trabalho desenvolvido pelo seu antecessor, que agora assume funções na assembleia geral.

Assim, na direção Rafael Silva tem como vice-presidente João Martins, o secretário é Xavier Andrade e Carlos Ribeiro o tesoureiro. A equipa executiva fica completa com os vogais Sérgio Palhares, Bruno Lopes, Vasco Ribeiro, Luís Durães, José Sousa, Joel Marinho, Sónia Faria, Rui Silva, José Pedro Sousa, Joaquim Araújo e Francisco Silva. O conselho fiscal é presidido por Luís Machado e tem como vice Alix Gomes e como secretária Cristina Peixoto. Na assembleia geral lidera Paulo Cortinhas, tendo como vice Pedro Guedes e secretário José Silva.

Rafael Silva afirma que a modalidade principal da coletividade continua a ser o futsal e que está a ser constituída uma equipa que dará garantias de sucesso. Ao mesmo tempo, a nova equipa diretiva está empenhada em acrescentar outras modalidades como as escolinhas de atletismo e de futebol. «O atletismo e as escolinhas de futebol são algo em que já estamos a trabalhar, mas queremos fomentar outras iniciativas e outros eventos para mexer com os associados e com a freguesia», destacou Rafael Silva, que espera contar com todos para «elevar ainda mais o nome da coletividade».

Entre as prioridades estão também as obras de recuperação da sede social, sendo que a Câmara de Famalicão já se disponibilizou para apoiar as mesmas.