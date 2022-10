Bons adjetivos para usar em um currículo

O futuro de Wall Street está a patinar no gelo fino e agarrado à última força que tem depois do principal indicador de mercado amplo do S&P 500 atingir os seus níveis mais baixos em quase dois anos, em cerca de 3.600 pontos. A última vez que esses níveis foram atingidos foi em novembro de 2020, mas é improvável que o clima de baixa se esgote em breve.

A pesquisa de clima de negócios Ifo da Alemanha mostrou que fabricantes, construtores, atacadistas e varejistas esperam um declínio económico significativo nos próximos seis meses. O índice caiu para 84,3 pontos após 88,6 pontos há um mês, em comparação com 86,3 em junho de 2020 e 79,7 pontos em maio de 2020. A confiança do consumidor em Itália está em 94,8 pontos contra 94,3 em seu ponto mais baixo do surto de COVID-19. Há exemplos mais tristes, como a taxa semelhante para o sentimento dos consumidores franceses, que agora está em 79 pontos, o pior dos últimos 50 anos.

Do outro lado do Atlântico, os valores nominais de indicadores semelhantes de saúde económica parecem ser melhores, mas os planos inequívocos da Federal Reserve (Fed) de despejar a procura do consumidor e a oferta de dinheiro elevando as taxas de juros podem contribuir muito para a recessão medos. Nesse aspecto, os Estados Unidos quase inevitavelmente acompanham as tendências europeias, embora os EUA parecem estar mais protegidos contra problemas de fornecimento de energia. A maioria das empresas com raízes nos EUA é muito dependente dos seus consumidores nos EUA, na Europa e em todo o mundo.

As ações da Apple, que são frequentemente usadas por muitos investidores como ativos quase portos-seguros, caíram cerca de 4% após o expediente na terça-feira, após relatos de que a gigante de tecnologia mais valiosa do mundo adiou o seu plano de aumentar a produção dos seus novos iPhones 14 em preços abaixo do esperado. – procura esperada.

A Bloomberg disse que a Apple disse a seus fornecedores que reduzissem os esforços para aumentar a montagem do seu principal produto em seis milhões de unidades pelo resto do ano.

A própria investigação da empresa sobre a desaceleração da procura foi o motivo, enquanto a marca icónica espera que enfrente um aumento nos pedidos, já que a Apple ordenou anteriormente que os seus fornecedores se preparem para um aumento de 7% na produção. Muitos consumidores não estão a ver uma diferença tão grande entre os principais modelos iPhone 14 e iPhone 13 e, portanto, não estão a atualizar para os modelos mais recentes, o que significa que estão a economizar dinheiro enquanto tentam lidar com o aumento geral do custo de vida.

“As próximas 3-5 semanas continuarão a ser críticas para determinar a força do ciclo do iPhone 14, já que a cadeia de suprimentos recebe feedback adicional da procura do iPhone desde o início do período pós-lançamento”, disseram analistas do Morgan Stanley a seus clientes em nota. Os analistas da Esperio veem um sinal de fraqueza à medida que outro segmento de mercado se soma a alertas substanciais sobre uma redução nos volumes de transporte físico feitos recentemente pela gigante FedEx e sobre a retomada do gargalo nas entregas de componentes pela montadora Ford este mês. Parece que os investidores têm cada vez mais motivos para observar cada um de seus passos em vez de olhar para cima.

Alex Boltyan, senior analyst of Esperio company