As obras de remodelação e ampliação da USF Antonina em Requião arrancam em março. A empreitada foi adjudicada à empresa Construções Camposinhos Ferreira, Lda, pelo valor de cerca de 500 mil euros e um prazo de execução de um ano.

Esta quinta-feira, dia 24 de fevereiro, foi aprovada, em reunião do executivo municipal, a proposta para a adjudicação da obra.

Recorde-se que a intervenção no equipamento está a cargo da Câmara Municipal de Famalicão, implicando um investimento total de cerca de 500 mil euros, que resulta de uma candidatura a fundos comunitários realizada para o efeito.

Refira-se que a USF Antonina de Requião ocupa, atualmente, um edifício localizado na Alameda do Mosteiro em condições deficitárias, que impossibilitam dar resposta às necessidades atuais.

Deste modo, a intervenção implica a ampliação da USF para o 1.º piso, que atualmente se encontra desocupado, e proceder à reabilitação integral do mesmo. Para além das escadas para o primeiro piso, será instalado um elevador que garantirá o acesso a pessoas com mobilidade condicionada.

No piso do rés-do-chão, são mantidos os três consultórios existentes, mas será construída uma nova sala de tratamento e dois gabinetes de enfermagem, com acesso a um pátio. A área de secretaria e o espaço de espera serão reformuladas. Nos topos foram previstos elementos verticais de acesso ao piso1, um de acesso geral e outro de acesso de utilização restrita aos funcionários de modo a possibilitar uma circulação interna.

No primeiro piso, o programa reparte-se entre gabinetes internos, gabinetes médicos, uma sala de reuniões/copa e uma sala de saúde infantil. Na área de espera está também previsto um pequeno parque infantil.

No sentido de dotar os espaços de espera com maior luminosidade e conforto, será construída uma claraboia que permitirá a entrada de luz natural.

A requalificação da USF de Requião vem no seguimento de um acordo de colaboração realizado entre a ARS Norte e a Câmara Municipal.