O Devesa Sunset está de regresso ao Parque da Devesa, em Vila Nova de Famalicão, com o primeiro concerto marcado para esta sexta-feira, 31 de julho.

A abertura da edição deste ano fica a cargo de Miramar, projeto que junta Frankie Chavez e Peixe, numa atuação marcada pela sonoridade das guitarras e por uma viagem instrumental entre diferentes influências musicais.

O concerto acontece junto ao lago do parque da cidade, a partir das 19 horas, com entrada livre.

Promovido pelo Município de Vila Nova de Famalicão desde 2015, o Devesa Sunset leva, durante quatro sextas-feiras, música ao encontro da natureza, num ambiente descontraído ao pôr do sol.