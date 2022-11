Fábio Veríssimo no Marítimo – Famalicão

Famalicão: Casa do Artista Amador do Louro com 20 eventos em novembro

A Casa do Artista Amador (CAA) tem 20 eventos marcados para o mês de novembro, muito ecléticos, à semelhança do que aconteceu em outubro, primeiro mês de atividade da Casa do Artista Amador do Louro.

Assim, esta sexta-feira, dia 4, às 21h15, conversas à volta da música com o professor Roberto Pérez; dia 5, às 17 horas, dia hip hop, com Djs e às 20h30, concerto; dia 6, às 15 horas, atuação do Grupo das Violas Braguesas do Liberdade FC; dia 9, às 21h15, café filosófico com o professor Alexandre A. R. Costa; dia 11, às 21h15, poesia, com palavras sintonizadas com Sandra Escudeiro/DJ Alberto Teixeira; dia 12, às 16 horas, Greculeme apresenta a peça de teatro “O Julgamento”; dia 13, às 14h30, magusto de S. Martinho, com a presença dos Tocadores e Cantadores ao Desafio Famalicense; no dia 16, 21h15, café filosófico com Álvaro Santos, diretor da Casa das Artes.

Dia 18, às 21h15, workshop sobre músicas do mundo, com Ruídos Hanpan; no dia 19, às 17 horas, concerto de rock`Roll, com Vímara; dia 20, às 16 horas, concerto de rock progressivo com Kay Sábio; no dia 23, às 21h15, palestra com o comandante dos Bombeiros Voluntários Famalicenses, Bruno Alves; no dia 25, às 21h15, jazz& soul com Pianomenta.

No dia 26, 17 horas, concerto com Equaleft, às 21h15, documentário sobre o heavy metal com o realizador João Mendes; 23 horas, palestra acerca do heavy metal, com Emanuel Ferreira (Loud), João Mendes (realizador), Miguel Inglês (Equaleft) e Paulo Barros (Tarântula).

Dia 27, às 15 horas, discoteca com sons dos anos 70/80/90 com o DJ Jacinto Monteiro. No dia 30, às 21h30, palestra sobre Literatura com a professora Alzira Serra.

Todas as quintas-feiras, às 21h15, há experiências multimédia, com entrada gratuita.

A exposição fotográfica deste mês de novembro fica a cargo do CNE do Louro.