Famalicão: Bombeiros acionados para fogo em edifico devoluto

Equipa feminina do Famalicão quer reiniciar campeonato com vitória

Depois de uma paragem, para compromissos da Seleção Nacional, que garantiu o apuramento para o Campeonato do Mundo, a Liga BPI, principal campeonato nacional de futebol feminino regressa este fim de semana. O FC Famalicão joga na tarde de domingo, em casa do Clube Albergaria, às 15 horas.

A equipa de Marcos Ramos, quinta classificada com 27 pontos (a dois do segundo lugar) defronta um adversário que é penúltimo classificado, com 9 pontos, mas nem por isso as famalicenses encaram o jogo com antecipadas facilidades.

No lançamento desta partida da jornada 14, na manhã deste sábado, na Academia, o treinador elogia «as valências» da equipa adversária «que tem história no futebol feminino. Sabemos das dificuldades que é jogar em casa deste adversário, mas as atletas estão preparadas para impor o nosso jogo e conseguir uma vitória».

Marcos Ramos aceita que a sua equipa é, teoricamente, favorita, «mas nem sempre o favorito vence. Vamos para vencer o jogo, mas respeitamos muito o adversário. Temos que olhar para nós, para o que temos de fazer e, dando o nosso melhor, conseguiremos alcançar os três pontos».

A longa paragem, acredita o técnico, não tirou o foco competitivo das suas atletas. «Sinto que a equipa está pronta, feliz por voltar a competir e sei que vai dar uma boa resposta».

A mesma ideia é partilhada por Maria Negrão. A jovem médio, que regressou a casa, por empréstimo do Benfica, também acredita que as suas companheiras estão prontas para este retomar da Liga BPI. «A equipa está preparada, depois de um mês que aproveitamos para trabalhar e melhorar processos». Negrão aceita o favoritismo famalicense perante o Albergaria, «mas temos que o mostrar e provar em campo. Estamos confiantes», disse.

No Famalicão, por empréstimo do Benfica, Maria Negrão não pensa no futuro «porque estou numa casa muito especial para mim, que me abriu as portas do futebol feminino. Estou muito feliz aqui, também porque este é o meu clube de coração. Estou focada no Famalicão e a trabalhar para melhorar».

Elogios ao feito da Seleção

A Seleção Nacional conseguiu, recentemente, o feito de se apurar para o Campeonato do Mundo. Prova da evolução do futebol feminino nacional que «tem um futuro promissor à sua frente», assinala Maria Negrão. A atleta e o treinador, Marco Ramos, não esquecem que este feito «é fruto do trabalhado feito no passado e no presente. Muito mérito para quem esteve neste apuramento, mas aqui cabem todos aqueles – clubes, dirigentes, atletas, treinadores, jornalistas… – que acreditam no futebol. Muitas mais coisas boas vão acontecer porque o futebol feminino nacional continua num processo evolutivo de grande qualidade e também no aumento de praticantes», assinalam.