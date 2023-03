Famalicão: Catequistas preparam a Quaresma

O Dia Mundial da Árvore e o Dia Internacional das Florestas serão assinalados em Famalicão por mais de mil crianças famalicenses. O encontro está marcado para o dia 21 de março, na Quinta Pedagógica de Bairro, naquele que será também o 1.º Encontro Concelhio das Eco-Escolas de Famalicão.

O momento marca o arranque da Semana do Ambiente, promovida pela autarquia de Vila Nova de Famalicão, entre os dias 21 e 25 de março, com o objetivo de sensibilizar a comunidade para os atuais desafios ambientais que o mundo enfrenta e para o papel que cada cidadão pode ter na construção de um território mais sustentável.

No dia 22 de março, Dia Mundial da Água, a autarquia vai promover uma campanha, pelas ruas da cidade, de promoção da água da rede pública.

Dia 23, a Praça – Mercado Municipal recebe um workshop/showcooking sobre desperdício alimentar, promovido em parceria com a Escola Secundária Camilo Castelo Branco (ESCCB). No dia seguinte, a iniciativa propõe uma reflexão sobre a importância do mar, com a palestra “O mar começa aqui, em Famalicão”, no auditório da ESCCB.

A Semana do Ambiente termina no dia 25, sábado, com uma ação de plantação de quase 300 árvores autóctones em Landim, por parte de mais de uma centena de escuteiros e uma campanha de adoção de árvores e arbustos, entre as 10h00 e as 12h00, em 7 escolas do concelho: EB de Antas, Escola Secundária D. Sancho I, EB de Gondifelos, EB Conde de Arnoso, EB de Ribeirão, EB de Pedome e Escola Secundária Padre Benjamim Salgado.

Nesse mesmo dia, entre as 20h30 e as 21h30, a autarquia associa-se também ao apagão mundial da Hora do Planeta, uma iniciativa simbólica promovida através da parceria da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) com a World Wide Fund For Nature (WWF), com o objetivo de sensibilizar a população para os efeitos das alterações climáticas e para a proteção do planeta. Em Famalicão serão desligadas as luzes de alguns edifícios e monumentos emblemáticos, entre eles o edifício dos Paços do Concelho e jardim envolvente, um momento acompanhado com um concerto acústico promovido em parceria com a ArtEduca e um piquenique noturno.

O Parque da Devesa vai também chamar à atenção para a necessidade de um mundo mais sustentável, com a promoção da Semana da Floresta e da Água, de 19 a 25 de março.

Das várias atividades dirigidas às famílias e ao público escolar, destaque para um passeio guiado pela biodiversidade do Parque da Devesa na manhã do dia 19 de março; para a inauguração da nova exposição temporária da Casa do Território – “Cidade Orizuro” – no dia 21; para a sessão “Ambientar-se” no dia 24, com a apresentação do documentário “The Future of Seafood”, na Escola Secundária Camilo Castelo Branco; para mais uma ação “EcoLimpeza: Beatas no Chão? Não!”, no dia 25, na Devesa.

Mais informações em www.famalicao.pt.