CDS, Concelho, Política, PSD

Famalicão: Coligação diz que programa do PS é «ficção» e «engodo»

Em comunicado, a coligação Mais Ação, Mais Famalicão diz que o programa do Partido Socialista se divide em duas partes: uma «decalcada» do programa PSD-CDS/PP e outra que é «ficção» e «engodo». Relativamente a esta última acusação, o porta-voz da candidatura da coligação diz que o PS está a construir «muitos castelos de areia sem qualquer base de sustentação, como é do caso do pavilhão multiusos, colocado em terrenos privados; do Centro Intergeracional que anunciou sem explicar como o vai financiar, quanto vai custar e a quem caberá a responsabilidade de o gerir; ou do tão anunciado novo Hospital, que afinal é apenas o anúncio de intenção de criação de um movimento cívico para a sua reivindicação que ainda não saiu para a realidade desde que foi anunciado há quatro anos pelo candidato do Partido Socialista».

A coligação diz não ter «dúvidas de que o ilusionismo é bonito, mas como espetáculo de palco. Usado para conquistar votos é apenas engano e engodo».

Sobre o projeto do multiusos, anunciado pelo PS para Ribeirão, a candidatura de Mário Passos diz que Eduardo Oliveira «não explicou os fundamentos que poderiam dar um mínimo de credibilidade à sua proposta. Falou em 15 milhões de euros de investimento, mas não esclareceu a fonte de financiamento para o assegurar. Ora, este exercício tem um nome, chama-se ilusionismo». Jorge Paulo Oliveira, porta-voz da coligação, diz que «pior que não explicar a fonte de financiamento, foi ter omitido que as imagens virtuais exibidas estavam colocadas em terrenos privados, sem que haja qualquer acordo ou pré-acordo de venda com os seus proprietários e sem, portanto, o seu consentimento e mesmo sem o seu conhecimento, apanhando completamente de surpresa os proprietários que têm já projetos para os locais, causando-lhes natural perplexidade e perturbação», acusa.

A opinião da coligação é que o «Partido Socialista e o seu candidato desconsideram as pessoas, desconsideram os proprietários, desconsideram os seus esforços, desconsideram a propriedade privada, pilar essencial da estabilidade social e económica, e desconsideram de forma consciente e deliberada, criando ilusões apenas e tão só para conquistar votos».

Sobre a parte do programa que diz copiado do da coligação “Mais Ação. Mais Famalicão”, Jorge Paulo Oliveira menciona a modernização da rede de saúde de cuidados primários, «que já está em concretização», a consolidação do programa Eco-Escolas, programa em que o município é líder nacional e a implementação de sistemas de recolha seletiva de resíduos, explorando a recolha porta a porta para biorresíduos, «já implementada pelo município e prevista no novo contrato que a Câmara celebrou recentemente, entre muitos outros exemplos», aponta.

Deixe um comentário

Famalicão: Peregrinação à Sé Primaz (Braga) a pé, bicicleta, carro ou de autocarro

No dia 9 de novembro, entre as 14 e as 18 horas, tem lugar uma Peregrinação Jubilar Arciprestal. Neste dia, todo o Arciprestado de Vila Nova de Famalicão é convidado a peregrinar até à Sé Primaz, em Braga.

Esta iniciativa, no âmbito do Ano Jubilar dedicado à temática da Esperança, que a Igreja do mundo assinala e celebra ao longo deste ano, pode ser feita de diferentes modos: dos autocarros que o Arciprestado vai disponibilizar, em viatura própria, a pé, de bicicleta, de mota, entre outros. Qualquer que seja a modalidade de participação, a inscrição é obrigatória até ao dia 19 de outubro, para que o Arciprestado possa organizar devidamente a iniciativa e para que seja possível comunicar às autoridades e forças de segurança o número de pessoas envolvidas e o modo como chegarão a Braga.

O Arciprestado disponibiliza uma ficha de inscrição individual, sendo que cada interessado deve realizar a respetiva inscrição na sua paróquia, junto do pároco. Será disponibilizado autocarro para a deslocação por zonas pastorais, sendo que a saída está marcada para as 14h00. Esta deslocação terá o custo de 5€ por pessoa.

A organização dos grupos que se desloquem de bicicleta, de mota ou a pé é da responsabilidade de cada paróquia, tendo também de ser feita a devida inscrição.

O ponto de encontro em Braga é no Largo de São Paulo, junto do Seminário Conciliar de Braga, sendo comum para todas as modalidades. Depois, pelas 14h45, os participantes dirigem-se a pé para a Sé Catedral.

No interior da Sé, pelas 15h30, decorre uma Celebração Jubilar, presidida pelo Arcebispo Metropolita de Braga, D. José Cordeiro. No final, pelas 16h30, os participantes poderão visitar, de modo livre e facultativo, o Museu da Sé. Pelos 18h00 está marcado o regresso a Vila Nova de Famalicão.

O Arciprestado apela «à participação de todos os cristãos nesta peregrinação, na certeza de que aqueles que caminham juntos, como Peregrinos de Esperança, experimentam a alegria sem par da comunhão com os irmãos e do encontro salvífico e reparador com Cristo Jesus».

Detidos a conduzir sob o efeito do álcool

Durante o passado fim de semana, nas cidade de Famalicão, Guimarães e Barcelos foram detidos quatro cidadãos, com idades compreendidas entre os 26 e 55 anos, por condução de veículo automóvel com taxa de alcoolemia superior à permitida por lei. Submetidos ao teste, acusaram uma TAS entre 1,16 e 1,77 g/l no sangue.

Foram notificados para comparecerem junto dos respetivos Tribunais.

Famalicão: Universidade dá nota positiva ao Projeto “Mais e Melhores Anos”

Segundo um estudo das Faculdades de Desporto e Psicologia da Universidade do Porto, o projeto municipal “Mais e Melhores Anos”, promovido pelo município de Famalicão, tem contribuído para a melhoria da qualidade de vida dos seniores famalicenses. As conclusões foram dadas a conhecer na passada sexta-feira, dia 3 de outubro.

No estudo foram efetuadas quase 7 mil avaliações, entre 2021 e 2023, a cerca de 3 mil seniores que participam nas atividades do projeto. Conseguiram demonstrar que a atividade física regular, acompanhada e adaptada, é uma ferramenta capaz de promover o envelhecimento saudável.

Por exemplo, o estudo evidencia que na resistência aeróbia, as pessoas apresentaram progressos significativos, passando de uma média de 57,3% para 64,3%, resultados superiores à média nacional. Ao nível cognitivo e emocional também foram detetadas melhorias entre os participantes. Os seniores que participam com maior regularidade e aqueles que integram atividades em meio aquático revelaram uma evolução mais acentuada nestes domínios.

«Não são só estes resultados que demonstram um impacto comprovado na vida dos seniores e nos deixam com a certeza da validade do “Mais e Melhores Anos”. São os sorrisos e a motivação com que todos os dias se envolvem nas atividades que nos enchem de satisfação e com a certeza de que além de mais e melhores anos, estamos a contribuir para melhor vida», aponta o presidente da Câmara de Famalicão, Mário Passos.

Recorde-se que a Câmara de Famalicão foi distinguida com o Prémio Excelência Autárquica 2025, na área do desporto, pela promoção deste programa que envolve cerca de 4 mil famalicenses, proporcionando, de forma gratuita, atividade física, lazer, convívio e reabilitação, mas também atividade àqueles que necessitam de reabilitação física e a pessoas portadoras de deficiência.

O programa ‘Mais e Melhores Anos’ divide-se em três vertentes, com destaque para o desporto sénior, reabilitação e desporto adaptado e envolve mais de duas dezenas de técnicos municipais entre professores de educação física e fisioterapeutas, promovendo quase 20 modalidades nos complexos desportivos concelhios e nas instituições parceiras, como IPSS e lares.

Famalicão: Festival Teatro Construção começou com casa cheia

O XXXVIII Festival Teatro Construção arrancou no passado fim de semana, no Centro Cultural da Juventude, na vila de Joane. A abertura oficial, no passado sábado, ficou a cargo da companhia Krisalida (Caminha) com a peça “Ser Português de Norte a Sul”, que encheu a sala e marcou o início de uma programação diversificada que vai até 31 de outubro. Já no domingo, as famílias e os mais novos assistiram a “O Velho Ermita”, também pela Krisalida, num ambiente de proximidade e partilha.

Com salas cheias e um público diversificado, este arranque demonstra a vitalidade de um festival que há quase cinco décadas promove o teatro, a cultura e o convívio comunitário em Vila Nova de Famalicão.

O festival continua ao longo de todo o mês, com espetáculos para escolas, famílias e público em geral. Na próxima sexta-feira há sessões para escolas com “Cartas d’abril”, pela companhia CARB – Raia Beira, com duas sessões, às 10h45 e às 15h00; no sábado, às 21h30, pode ver o espetáculo “Sede”, da ASTA (Covilhã). Por último, no domingo, às 17 horas, há sessão para a família com “Um Submarino em Marte”, pela companhia Imaginar do Gigante (Ovar).

O festival prolonga-se até 31 de outubro, terminando com a proposta coletiva “Província”, uma celebração especial das artes performativas.

Os bilhetes para o Festival Teatro Construção têm o valor de 6€ para o público em geral e 4€ para sócios e estudantes, sendo a entrada gratuita para crianças até aos 10 anos, quando acompanhadas por um adulto com bilhete.

O festival da Associação Teatro Construção conta com o apoio da República Portuguesa – Cultura, Juventude e Desporto / Direção-Geral das Artes, no âmbito do apoio a projetos de programação.

Foto: Rui Martins

Famalicão: Beatriz Fernandes vence 10km da “meia” de Guimarães

A atleta famalicense, na sua estreia com a camisola Vitória Sport Clube, venceu a prova de 10km integrada na Meia Maratona de Guimarães.
Beatriz Fernandes venceu à geral, com um tempo de 37:31, a três segundos do recorde do percurso.
A prova disputou-se este domingo e para além dos 21 e 10km também contemplou uma prova de 5km.

Famalicão: Iniciativa Liberal visita Engenho e elogia capacidade de resposta e a ambição de crescimento

Na passada quinta-feira, a Iniciativa Liberal visitou a Engenho para melhor conhecer a oferta e projetos futuros desta Instituição Particular de Solidariedade Social.

O tema da resposta aos mais novos dominou a reunião, cuja comitiva, liderada por Paulo Ricardo Lopes, integrou três antigos alunos da instituição.

No encontro, foram abordadas questões relevantes, como o papel do setor social e a necessidade de o valorizar, a necessidade de equiparar o estatuto dos educadores da creche e pré-escolar, de articular melhor a resposta do pré-escolar público e social (garantindo que não há saída de crianças já após o começo do ano), bem como a necessidade de continuar a investir na melhoria das condições das infraestruturas da instituição e promover o aumento da sua oferta.

A comitiva Liberal também visitou as instalações do CLDS – Contrato Local de Desenvolvimento Social que funciona na Engenho, que sob o lema “Ser… Feliz em Famalicão”. A IL fala de «um trabalho relevante na inclusão de pessoas com diversos problemas sociais», que terá continuidade nos próximos anos. Em nota de imprensa, o partido lança o repto aos futuros presidentes de junta «para que ajudem a sinalizar cidadãos que possam necessitar desta ajuda».