Famalicão: Empates para o Ninense e Joane

Na conclusão da terceira jornada da pró nacional da AF Braga, a AD Ninense e o GD Joane não foram além de empates.

A equipa de Mário Jorge diante do Berço, 2-2, enquanto que o Joane, de Duarte Nuno, empatou no reduto do Merelinense, 1-1. Foi um final de partida inglório para os joanenses que sofreram o golo do empate no último minuto.

Em Nine, os golos da equipa da casa foram apontados por Filipe Miranda e Rui Torres.

Recorde-se que este sábado a AD Oliveirense venceu, 1-0, o Celeirós e o Bairro perdeu 1-0, na deslocação ao Ponte.