Famalicão: Greve volta a fechar várias escolas do concelho (c/vídeo)

O Centro de Recolha Oficial Animal (CROA) vai passar a estar aberto ao público no primeiro sábado de cada mês. As “Manhãs CROA” arrancam já em fevereiro pelo que, no próximo sábado, o espaço abre portas entre as 10 e as 13 horas para receber todos aqueles que queiram conhecer o espaço e adotar um amigo de quatro patas.

Este novo horário vai servir muitas pessoas «sem horário disponível para visitar o CROA ao longo da semana. Por isso, decidimos avançar com esta alteração no horário de funcionamento para que possam conhecer o nosso espaço e, quem sabe, levar um amigo para casa», avança o vereador responsável pelo pelouro do Bem Estar Animal, Hélder Pereira.

Refira-se que, no ano passado, o CROA de Famalicão registou 511 adoções e mais de 500 esterilizações. O espaço está aberto de segunda a quinta-feira, entre as 10 e as 12h30 e as 14 e as 17 horas; às sextas, das 10h30 às 12h30, e, agora, no primeiro sábado de cada mês, entre as 10h00 e as 13h00.

Mais informações sobre o CROA de Famalicão em www.famalicao.pt, na página oficial de Facebook em https://www.facebook.com/croafamalicao, através do email canilmunicipal@famalicao.pt e dos telefones 252 322 235 e 913 791 535.