Famalicão perde, 2-1, com o Estoril

Famalicão: São doze os acusados de espancar enfermeiros e causar estragos de 3 mil euros no Hospital

Doze pessoas, todas desempregadas e com idades entre os 20 e os 46 anos, estão a ser acusadas de um violento ataque ocorrido em fevereiro de 2022 no serviço de urgência do Hospital de Famalicão.

De acordo as informações reveladas este domingo pelo jornal Correio da Manhã, os arguidos, que pertencem à mesma família ou círculo de amigos, invadiram a urgência pelas 03h30, e exigiram atendimento imediato para uma mulher que se encontrava no exterior. Após serem informados de que deveriam passar pela triagem, agrediram dois enfermeiros e um segurança com murros, pontapés e barras metálicas. Uma enfermeira, que tentou intervir, foi encurralada numa sala e agredida, tendo sofrido lesões que a deixaram incapacitada durante mais de um ano.

Os acusados respondem agora por crimes como ofensas à integridade física qualificada, coação, ameaça agravada, dano com violência e furto.

Este episódio causou danos materiais significativos, com prejuízos avaliados em cerca de 3 mil euros.