Famalicão perde, em casa, com o Marítimo

A equipa feminina do Famalicão perdeu, este domingo, na receção ao Marítimo. Na jornada oito da Liga BPI, as famalicenses sofreram um golo aos 44 minutos e, na segunda parte, tudo ficou mais difícil com a expulsão, aos 51 minutos, de Elisabeth Carabalí.

As insulares voltariam a “beneficiar” do Famalicão, aos 64 minutos, com um autogolo. As famalicenses não baixaram os braços, foram à procura do golo e ficaram perto quando Kleydiana Borges ganhou um ressalto à guarda-redes Nicole Panis, mas um corte providencial de Paula Fernandes evitou o pior para as visitantes que lograram marcar o terceiro golo, em cima do minuto 90.

O Famalicão, com um jogo a menos, ocupa a décima posição, com apenas 3 pontos. Na próxima jornada recebe o Vilaverdense ainda sem pontuar.