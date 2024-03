Famalicão: Riba d´Ave vence FAC

Na jornada 21 do nacional de hóquei em patins, o Riba d´Ave/Sifamir venceu o FAC, por 4-1, em partida disputada no Pavilhão Municipal. Com esta vitória no dérbi famalicense, a equipa de Raul Meca subiu ao oitavo lugar, com 23 pontos, enquanto que o FAC é décimo segundo, com 18 pontos.

No jogo disputado ao final da tarde do passado sábado, o Riba d´Ave chegou ao intervalo a vencer, por 3-0. Folhetas (8 e 39), Pedro Silva (21) e Artacho (24) foram os autores dos golos ribadavenses. Já o tento do FAC foi apontado por Hugo Costa.

Na próxima jornada, marcada para o dia 6 de abril, o Riba d´Ave/Sifamir recebe o HC Braga, enquanto que o FAC joga em Barcelos, com o Óquei Clube.