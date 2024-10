FC Famalicão continua em maré de empates

Na noite desta sexta-feira, o Famalicão dividiu os pontos na deslocação a Vila do Conde. Uma igualdade a um golo na oitava jornada da primeira liga, diante do Rio Ave. O quarto empate consecutivo.

A primeira parte foi de alguns equilíbrios, mas com o conjunto vilacondense a ser sempre mais perigoso. Os jogadores de Luís Freire entraram a todo o gás e logo aos dois minutos obrigaram Zlobin a três intervenções de qualidade. O guardião do Famalicão, que mais tarde voltou a negar o golo aos anfitriões, acabou por ser um dos destaques da partida ao executar um punhado de boas defesas, acabando por ser o principal garante do ponto conquistado.

Na segunda parte e assinalando que a equipa tinha de produzir mais, Armando Evangelista operou três substituições. Entradas de Riccieli, Mario Gonzàlez e Rafa Soares para os lugares de Enea Mihaj, já com amarelo, Rochinha e Rodrigo Pinheiro. O Famalicão ficou mais forte, mais pressionante.

E aos 52 minutos, Gil Dias, com um remate tão indefensável quanto bonito, abriu o ativo para os famalicenses. Um momento de pura inspiração individual.

A resposta do Rio Ave veio do banco, aos 57 minutos, com o reforço do setor ofensivo com as entradas de Fábio Ronaldo e Ahmed Hassan. E não demoraram muito duas novas alterações com as entradas de Demir e João Novais.

Aos 64 minutos valeu, ao Famalicão, nova intervenção de Zlobin que evitou o golo de Marious Vrousai. O Rio Ave consegue chegar ao empate aos 75 minutos, por Ahmed Hassan que, de cabeça, responde certeiro a um cruzamento de Tiknaz. A equipa da casa ameaça a vantagem, aos 81 minutos, mas o guarda redes do Famalicão volta a executar uma boa defesa a remate de Ahmed Hassan.

Na fase final do encontro, com mais seis minutos de compensação, a incerteza quanto à vitória manteve-se… Mas ficou o empate. O quarto consecutivo para os famalicenses que não vencem há cinco partidas.