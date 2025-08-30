Concelho, Desporto, FC Famalicão, Futebol

FC Famalicão vence (1-0) a jogar com 10, continua invicto e sem sofrer golos

Mesmo a jogar com 10 jogadores, desde o minuto 56, por expulsão de Léo Realpe, o FC Famalicão venceu, 0-1, na Vilas das Aves. Ao final da tarde deste sábado, o único golo do encontro foi marcado por Justin de Haas, aos 70 minutos, num fulgurante cabeceamento após um pontapé de canto de Sorriso.

Com esta vitória, em quatro jornadas, o Famalicão passa a somar 10 pontos; ainda não perdeu e não sofreu golos.

Ante o AVS, e nos primeiros 45 minutos, a equipa de Hugo Oliveira dominou o encontro e criou diversas ocasiões de perigo; já o conjunto de José Mota nunca foi capaz de criar problemas em termos ofensivos.

Na segunda parte, e depois da expulsão, o conjunto famalicense revelou solidariedade na defesa da magra vantagem que a equipa da casa não foi capaz de colocar em causa. Na verdade, o conjunto de Hugo Oliveira nunca abandonou a sua ideia de jogo, a organização e manteve sempre os três jogadores no eixo ofensivo. O AVS tentou responder, mas nunca colocou em causa a vitória famalicense.

No final, a equipa foi junto dos muitos adeptos para, em conjunto, celebrar a vitória.

Famalicão: Mulher atropelada por autocarro foi operada e “está livre de perigo”

A mulher de 78 anos, atropelada na manhã desta sexta-feira pelo autocarro onde seguia, em Joane, Famalicão, entrou no Hospital de Braga em estado grave mas, tal como avançado pela Cidade Hoje, não corre risco de vida. A informação foi confirmada à nossa redação por fonte da família.

A vítima sofreu ferimentos considerados graves num dos pés, foi encaminhada de urgência para o Hospital de Braga e encontra-se em recuperação depois de ter sido alvo de uma cirurgia.

Durante a tarde desta sexta-feira, poucas horas após o acidente, surgiram informações por parte de entidades oficiais, a quem a Cidade Hoje e outros meios recorrem, que davam conta do falecimento da vítima. Afinal, a informação avançada corresponde sim a outro acidente rodoviário ocorrido na região e não a este atropelamento.

Apesar de totalmente alheia e das informações terem sido avançadas / confirmadas por entidades oficiais, a Cidade Hoje lamenta a situação e estima as rápidas melhoras da vítima deste atropelamento.

Famalicão: Diabo a Sete e Nunno Portugal atuam esta noite na Praça Mouzinho de Albuquerque

Até ao dia 7 de setembro, a Praça Mouzinho de Albuquerque recebe a 40ª edição da Feira de Artesanato e Gastronomia de Famalicão.

Para este sábado está preparada uma atuação de Concertinas da Associação cultural e Desportiva S. Martinho de Brufe às 15h30 e ao final da noite sobe ao palco a banda Diabo a Sete, às 21h30. Uma hora depois a animação continua com Nunno Portugal.

O evento é de entrada livre e decorre até à 01h00.

Famalicão: Câmara aprova mais de meio milhão de euros para as freguesias

Na reunião do executivo municipal, realizada na manhã desta sexta-feira, foram aprovados projetos, no valor total de 715 mil euros, para apoiar diversas freguesias do concelho.

Bairro, para a remodelação e recuperação da piscina menor circular, com passeios envolventes de acesso e muros exteriores do Parque António Sampaio, vai receber por 77 mil euros; Fradelos, repavimentação da rua Pedro Homem de Melo, da Urbanização do Parque, rua das Amoras e rua Gil Vicente, vias vicinais, por 100 mil euros; Landim, pavimentação da Avenida da Vistoria, via vicinal, por 55 mil euros; Lousado, 24 mil euros, para as despesas de pavimentação do Largo da Gandra e rua da Estação e construção da rede de águas pluviais na rua Fonte dos Castanheiros, vias vicinais; Mogege, terraplanagem junto à Praça de Stª Marinha, com 9.600 euros; Oliveira Stª Maria, vedação no antigo edifício escolar das Boticas, até 19 mil euros.

A requalificação do Centro Comunitário junto à igreja de Abade de Vermoim terá um apoio de 73 mil euros; a União de Freguesias de Arnoso e Sezures, para pavimentação da Rua Colina do Sr. Dos Passos (Arnoso Stª Maria), terá 145 mil euros, a requalificação da rua Daniel Costa Ferreira (Arnoso Stª Eulália), por 83 mil euros e a instalação de sanitário junto à Capela de Nª Srª do Fastio (Arnoso Sta Eulália), 30 mil euros; União de Freguesias de Lemenhe, Mouquim e Jesufrei para pavimentação da rua de Lijó (Lemenhe), por 88 mil euros; União de Freguesias de Seide, pavimentação de parte da rua Joaquim Araújo Alves (Seide S. Paio), com 11.900 euros.

 

Famalicão: Equipa feminina é madrinha da apresentação do FC Porto

Na manhã de domingo, 31 de agosto, o FC Famalicão é o convidado para o jogo de apresentação da equipa feminina do FC Porto. A partida, de entrada livre, está marcada para as 11 horas, no Estádio do Dragão.

A equipa portista, cujo projeto começou na época passada, vai disputar a 2.ª divisão, enquanto que as famalicenses aguardam decisão do TAD para a sua inclusão (ou não) na Liga BPI.

Recorde-se que o FC Famalicão, depois de perder o play off da manutenção na época passada, desceu de divisão. No entanto, a inscrição do Damaiense não foi aceite pela FPF por incumprimento dos requisitos necessários. Aberta esta vaga no principal campeonato nacional feminino, a FPF convidou o FC Famalicão a “regressar”. Cabe, agora, ao TAD decidir sobre os argumentos federativos e da equipa da Amadora.

Ministro das Infraestruturas admite: Famalicão pode vir a ter metrobus

O ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, apontou Famalicão como uma das cidades que poderá beneficiar de um futuro sistema de metrobus, à semelhança do que já acontece em Coimbra.

A ideia é criar uma rede de autocarros elétricos articulados, em via dedicada, que ligue Famalicão a Braga, Barcelos e Guimarães, reforçando a mobilidade no Minho e a ligação à futura linha ferroviária Porto-Vigo.

O governante sublinhou que Coimbra “está a liderar a tendência de mobilidade para as próximas décadas” e que este modelo pode ser replicado noutras regiões, com impacto direto na qualidade de vida das populações.

Famalicão: Equipa de futsal apresenta-se este sábado às 15 horas

Na tarde deste sábado, às 15 horas, o Pavilhão Municipal das Lameiras, recebe a quinta edição do Troféu Orlando Bastos, que serve de apresentação aos sócios da equipa sénior de futsal do FC Famalicão que, esta época, vai disputar a Liga Placard.
O troféu, criado para homenagear o jogador de futsal que representava o SC Cabeçudense, e que faleceu de forma prematura, tem como convidado o Nogueiró/Tenões.
A entrada é livre.