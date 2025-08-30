FC Famalicão vence (1-0) a jogar com 10, continua invicto e sem sofrer golos

Mesmo a jogar com 10 jogadores, desde o minuto 56, por expulsão de Léo Realpe, o FC Famalicão venceu, 0-1, na Vilas das Aves. Ao final da tarde deste sábado, o único golo do encontro foi marcado por Justin de Haas, aos 70 minutos, num fulgurante cabeceamento após um pontapé de canto de Sorriso.

Com esta vitória, em quatro jornadas, o Famalicão passa a somar 10 pontos; ainda não perdeu e não sofreu golos.

Ante o AVS, e nos primeiros 45 minutos, a equipa de Hugo Oliveira dominou o encontro e criou diversas ocasiões de perigo; já o conjunto de José Mota nunca foi capaz de criar problemas em termos ofensivos.

Na segunda parte, e depois da expulsão, o conjunto famalicense revelou solidariedade na defesa da magra vantagem que a equipa da casa não foi capaz de colocar em causa. Na verdade, o conjunto de Hugo Oliveira nunca abandonou a sua ideia de jogo, a organização e manteve sempre os três jogadores no eixo ofensivo. O AVS tentou responder, mas nunca colocou em causa a vitória famalicense.

No final, a equipa foi junto dos muitos adeptos para, em conjunto, celebrar a vitória.