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Já há data para o início da próxima época

A edição 25/26 da I Liga ainda não terminou, mas já há data de início para a próxima. Será no fim de semana de 8 e 9 de agosto e a derradeira jornada será no fim de semana de 16 de maio de 2027.

A Federação Portuguesa de Futebol e Liga divulgaram esta quarta-feira as datas para o arranque das competições na próxima temporada. A Supertaça, entre o campeão nacional e o vencedor da Taça de Portugal, joga-se no dia 31 de julho, 1 ou 2 de agosto.

A Taça de Portugal começa a 30 de agosto. A terceira eliminatória, marcada para 18 de outubro, já terá equipas da I Liga. As formações apuradas para as provas europeias entram apenas na ronda seguinte, agendada para 22 de novembro. As meias-finais, a uma mão e em campo neutro, estão previstas para os dias 22 e 23 de maio do próximo ano. A final é no dia 30 desse mês.

Também a segunda liga começa no fim de semana de 9 de agosto. Os play-offs, entre o 16.º classificado do principal campeonato e o terceiro da segunda liga, e entre o 16.º classificado do segundo escalão e o terceiro da Liga 3, estão agendados para 29 de maio e 6 de junho (alternativas a 26 de maio e 2 de junho).

Os quartos de final da Taça da Liga jogam-se entre 27 e 29 de outubro e a final four entre 5 e 9 de janeiro do próximo ano.

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Famalicão: Reta final ainda de muitas decisões na AF Braga

Os campeonatos na AF Braga caminham para o fim, mas ainda há várias decisões por tomar para algumas equipas; nomeadamente se a AD Ninense consegue segurar a liderança na série A, da divisão de honra; quem sairá campeão na série D da 1 ª divisão entre Ronfe e São Cosme, com as equipas separadas por apenas 1 ponto. O Serzedelo também entra nesta luta, pois tem 55 pontos, a quatro do líder.

Na divisão mais alta, o destino das equipas famalicenses, dificilmente mudará, com as formações do GD Joane e da AD Oliveirense, a ficarem em lugares tranquilos da tabela da pró nacional, estando respetivamente em 8 º lugar, com 44 pontos, e 9 º lugar, com 43 pontos, quando faltam apenas quatro jogos para jogar.

Na próxima jornada, mediante bons resultados, quer da formação de Sérgio Campos que recebe o Merelinense, quer do conjunto de Ricardo Martins frente ao Santiago Moscatelos, podem assegurar matematicamente a manutenção.

Na série A da divisão de honra, a AD Ninense procura segurar a preciosa vantagem de um ponto relativamente ao Forjães, quando apenas faltam 4 partidas para o final. A formação de Tiago Pinto, joga em Barcelos frente ao FC Roriz mais uma cartada importante na luta pela promoção e pelo troféu de campeão.

No que diz respeito, à divisão de honra, na série B, as equipas do município de Famalicão já se encontram com os destinos praticamente definidos para a próxima época, com a manutenção na mesma divisão, faltando apenas 4 jogos para as duas formações.

O conjunto de Emanuel Costa recebe uma equipa que ainda luta pelo 1 º lugar, o CCD Santa Eulália; já a formação de Nélson Carvalho, recebe o AC Gonça, que tenta fugir da zona de despromoção onde se encontra na 13 ª posição.

Na série D da 1.ª divisão, a luta promete continuar acesa até há última jornada entre as formações de Ronfe e São Cosme, encontram-se separadas apenas por 1 ponto, numa altura em que faltam apenas três jogos por disputar. O Serzedelo não está longe desta luta.

Na próxima jornada, a formação de Anísio Alves (Ronfe) desloca-se até Delães, que se encontra em nono lugar, com 26 pontos.

Já o conjunto orientado por Vítor Hugo (S. Cosme), desloca-se até Gondifelos, que se encontra no tranquilo quinto posto, com 38 pontos.

No que toca às outras equipas do Município de Famalicão, o Ribeirão dificilmente perde o quarto posto; na próxima jornada defronta o GD Fradelos, que se encontra logo abaixo com 38 pontos.

Já o GD Louro, está na 11 ª posição, com 16 pontos, dificilmente consegue subir de posição, podendo ainda dependendo dos resultados descer na tabela.

O Lousado recebe o Ruivanense com ambas as equipas já em fase de cumprir calendário, tentando apenas conseguir a melhor classificação possível.

Já o Calendário, está na última posição com apenas 4 pontos, mas não desce de divisão, devido a esta ser a última divisão da AF Braga. Nesta jornada defronta o GD Serzedelo.

 

Famalicão: Tiago Silva estreia-se no Rali de Portugal

O piloto famalicense e a Tiajo Motorsport têm presença garantida na mais importante prova do panorama nacional de ralis, o Vodafone Rali de Portugal, que se realiza entre os dias 7 e 10 de maio. Trata-se de uma estreia absoluta que Tiago Silva encara como «marcante» na sua carreira desportiva.

Para esta prova, pontuável para o Campeonato do Mundo de Ralis, Tiago Silva será navegado por Jorge Henriques, ao volante de Skoda Fabia Rally2.

O principal objetivo passa «pela aquisição de experiência, tanto em pisos de terra como num evento deste nível, que conta com uma comitiva de excelência a nível nacional e internacional», refere Tiago Silva.

Famalicão: Gustavo Correia é o escolhido para o Famalicão x Benfica

O árbitro da AF Porto vai dirigir o encontro entre o FC Famalicão e o SL Benfica, partida da 32.ª jornada da I Liga, marcada para o final da tarde deste sábado, a partir das 18 horas, no Estádio Municipal.

Gustavo Correia terá como assistentes André Dias e Fábio Silva; Diogo Araújo é o quarto árbitro; Rui Oliveira no VAR e Fábio Monteiro no AVAR.

Famalicão: Team Transfradelos aponta a lugares de destaque na Baja TT Norte de Portugal

A equipa de VN Famalicão segue para a segunda ronda do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno com quatro duplas – Tiago Reis/Nuno Morais, Edgar Reis/Fábio Ribeiro, Daniel Silva/Gonçalo Guimarães, aos comandos de viaturas MMP da categoria Challenger T3, e Avelino Reis/Filipe Martins, numa Toyota Hilux da categoria T1.

A Baja TT Norte de Portugal decorre desta sexta-feira a domingo, 3 de maio, em Trás-os-Montes, com percursos desafiantes distribuídos pelos concelhos de Boticas, Macedo de Cavaleiros, Murça, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar.

Do Team Transfradelos, o campeão nacional em título da categoria Challenger T3, Tiago Reis, assume a ambição de lutar pelas vitórias e manter-se entre os principais protagonistas do campeonato.

Também Daniel Silva parte motivado para esta ronda, sustentado na confiança angariada no final da época passada, que serviu de impulso para um arranque sólido nesta fase do campeonato.

Já Edgar Reis reforça o espírito competitivo, sublinhando a determinação em dar o máximo e garantir um lugar entre os mais rápidos da categoria.

Famalicão: GD Louro reúne 10 empresas em torneio de futebol

Esta sexta-feira, 1 de maio, o Grupo Desportivo do Louro organizada o Torneio do Dia do Trabalhador, competição que vai decorrer nas suas instalações, entre as 9 e as 20 horas.

Participam 10 empresas. A entrada para o recinto tem um custo de 2 euros e fica habilitado ao sorteio de um cabaz.

Este torneio de futebol entre empresas é, segundo o clube, um tributo a quem trabalha e acredita que o desporto reforça o espírito de equipa e de comunidade.

Famalicão: Marco Ferreira repete triunfo na segunda etapa do Concelhio

O atleta famalicense, do Clube Ténis São Pedro de Bairro, esteve novamente em destaque, ao vencer a 2 ª etapa do Campeonato Concelhio de Ténis, prova que reúne 32 jogadores.

Marco Ferreira, que já tinha vencido na 1 ª etapa da competição, venceu Hélder Cardoso, pelos parciais de 6:0 e 6:2.

No quadro feminino, com 8 tenistas, destaque para a vitória de Alice Silva sobre Paula Machado, ambas atletas do Ténis Clube de Famalicão.

Nas camadas jovens, os vencedores foram José Azevedo (sub-7), João Moreira (sub-10), Mateus Aldeias (sub-12) e Salvador Silva (sub-14).

A prova realizou-se nos campos do Ténis Clube de Famalicão e do Clube Ténis São Pedro de Bairro, entre os dias 24 e 27 de abril.

A terceira e última etapa realiza-se a 6 e 7 de junho, onde serão definidos os vencedores do Campeonato Concelhio.

 