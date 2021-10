OFICINA e CITEVE promovem workshop sobre a Indústria 4.0

No âmbito do plano para o desenvolvimento de competências de empreendedorismo, a OFICINA em parceria com o CITEVE promoveu, recentemente, um workshop sobre a Indústria 4.0 para os alunos do 10º ano do estabelecimento de ensino.

Durante o workshop os alunos conheceram e experimentaram um conjunto de equipamentos inovadores, desde exosqueleto, impressoras 3D, braços robóticos, óculos de realidade aumentada, entre muitos outros equipamentos.

Os alunos tomaram, ainda, conhecimento dos concursos Isto é uma Ideia loT e F1 in Schools que contam com a participação das turmas do 11º ano.