Politécnico do Cávado e do Ave entrega Cartas de Curso

O Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA) realiza a cerimónia de entrega de Cartas de Curso no próximo dia 16 de maio, pelas 15h00, no Campus do IPCA, em Barcelos.

A cerimónia distingue os estudantes que concluíram a sua formação no IPCA, contemplando diplomados nos graus de Mestrado e Licenciatura, bem como titulares de Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP).

A abertura do evento contará com a atuação dos Cooltrane, seguida das intervenções institucionais. O encerramento ficará a cargo da Tuna Académica e da Tuna Feminina do IPCA, após o qual será servido um verde de honra na cantina do campus.