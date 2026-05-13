Região

Politécnico do Cávado e do Ave entrega Cartas de Curso

O Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA) realiza a cerimónia de entrega de Cartas de Curso no próximo dia 16 de maio, pelas 15h00, no Campus do IPCA, em Barcelos.

A cerimónia distingue os estudantes que concluíram a sua formação no IPCA, contemplando diplomados nos graus de Mestrado e Licenciatura, bem como titulares de Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP).

A abertura do evento contará com a atuação dos Cooltrane, seguida das intervenções institucionais. O encerramento ficará a cargo da Tuna Académica e da Tuna Feminina do IPCA, após o qual será servido um verde de honra na cantina do campus.

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Solar de Vila Meã e alunos de Enoturismo realizam Summer Wine Party

Na tarde e início da noite do passado sábado, o conhecido e bonito Solar de Vila Meã, em Silveiros, Barcelos, recebeu a Welcome Summer Wine Party, promovida pela turma de pós-gradução em Enoturismo da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Porto (ESHT), polo de Vila do Conde.

Entre as 16 e as 20 horas, os participantes celebraram e saborearam a cultura vitivinícola nacional, através de duas das suas regiões mais emblemáticas: Vinhos Verdes e o Douro.

O evento reuniu cerca de 15 produtores que desafiaram os paladares, com uma seleção de referências particularmente pensadas para a época estival. A gastronomia, com o Chef Pedro Dias, também marcou lugar à mesa, que assinou alguns petiscos pensados, particularmente, para harmonizar a experiência vínica com a degustação, com o apoio do sommelier do Solar, João Oliveira.

Como escreve a ESHT a Welcome Summer Wine Party é a prova do «espírito criativo, empreendedor e apaixonado de uma nova geração de profissionais do setor», que reúne +produtores e público «num momento de celebração do vinho e da cultura vínica portuguesa».

Mulher encarcerada em colisão na estrada Famalicão – Barcelos

Uma colisão entre dois veículos deixou uma mulher encarcerada, na manhã desta segunda-feira, na EN204.

O acidente aconteceu em Midões, Barcelos, pouco depois das 08h20, e a vítima, com cerca de 65 anos, foi socorrida pelos Bombeiros de Barcelinhos.

A mulher foi encaminhada para o hospital local com ferimentos considerados ligeiros.

Santo Tirso: Homem vai para prisão depois de bater na mulher porque não gostou do jantar

Um homem foi detido por violência doméstica, depois de agredir a mulher e atacar um militar da GNR, em Santo Tirso, na última quinta-feira.

Segundo o Jornal de Notícias, o suspeito chegou a casa alcoolizado e discutiu com a companheira por não ter gostado do jantar que esta lhe preparou. Durante a discussão, partiu vários objetos da casa e agrediu a mulher com socos e com uma trave de madeira retirada da cama.

A vítima conseguiu fugir e pedir ajuda. Quando a GNR chegou ao local, o homem recusou-se a sair de casa e barricou-se na habitação. Durante a intervenção, um militar foi atingido com o mesmo barrote, sofrendo ferimentos ligeiros.

O suspeito foi presente a tribunal e ficou em prisão preventiva. As autoridades apreenderam ainda uma arma transformada para efetuar disparos reais.

Continental aumenta lucros para 200 milhões no primeiro trimestre

A Continental, multinacional alemã com unidade de produção em Lousado, Famalicão, registou um lucro líquido de 200 milhões de euros no primeiro trimestre do ano, o que representa uma subida de 196,5% face ao mesmo período de 2025.

Apesar da redução de 10,4% na faturação, para 4.396 milhões de euros, a empresa destaca a melhoria da rentabilidade nas áreas dos pneus e da ContiTech.

O diretor executivo da Continental, Christian Kötz, refere que o grupo arrancou o ano com resultados positivos, enquanto o responsável financeiro, Roland Welzbacher, garante que a empresa continua a acompanhar o impacto das matérias-primas nos custos de produção.

A Continental mantém ainda as previsões para 2026, esperando atingir vendas entre 17,3 e 18,9 mil milhões de euros. A unidade de Lousado continua a assumir um papel relevante na presença da marca em Portugal.

Fonte: Lusa

Trofa: Criança hospitalizada após incidente com caixa de desratização em Jardim de Infância

Uma criança de cinco anos, que frequenta o jardim de infância da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Trofa, foi hospitalizada por precaução após um incidente registado na manhã da última quarta-feira, 6 de maio.

O caso, conta a Trofa TV, aconteceu no recreio da instituição quando várias crianças se encontravam junto de uma caixa de desratização instalada no exterior do espaço. Segundo a direção do jardim de infância, uma das crianças terá colocado a mão no interior da caixa e levado depois a mão à boca.

As colaboradoras presentes no recreio afastaram imediatamente as crianças e foi acionado o protocolo de segurança. A criança foi encaminhada para o Hospital de Vila Nova de Famalicão, onde realizou uma lavagem ao estômago por prevenção.

O presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Trofa, confirmou que a criança permanece internada apenas por vigilância preventiva, não apresentando quaisquer sinais de intoxicação ou problemas de saúde.

Na sequência da ocorrência, a caixa de desratização foi retirada do recreio e os encarregados de educação foram informados do sucedido. A instituição garante ainda que todas as caixas existentes no recinto foram verificadas e que o espaço cumpre as normas de segurança e higiene.

É de Vila do Conde peregrino que morreu atropelado por Alfa Pendular

Um homem de 66 anos, natural de Vila do Conde, morreu esta sexta-feira na sequência de um atropelamento ferroviário ocorrido na passagem de nível do Loreto, nos arredores de Coimbra.

A vítima, Acácio Campos, residente na freguesia de Bagunte, em Vila do Conde, participava numa peregrinação a pé rumo a Fátima quando foi atingida por um comboio Alfa Pendular.

O peregrino seguia integrado num grupo com cerca de 60 pessoas. Segundo as informações conhecidas, alguns elementos já tinham atravessado a linha férrea, enquanto outros aguardavam a possibilidade de o fazer, no momento em que ocorreu o acidente.

O embate foi violento e provocou ferimentos fatais. Os meios de socorro deslocaram-se rapidamente ao local, mas já não foi possível salvar a vítima.