Concelho

Semana de sol e sem chuva em Famalicão

A semana que se aproxima traz tempo estável a Famalicão, com vários dias de sol.

De segunda a quarta-feira, o céu vai andar pouco nublado ou com algumas nuvens altas, com temperaturas máximas a chegar aos 24 graus. O vento será fraco.

A partir de quinta-feira e durante o fim de semana, o cenário mantém-se: céu limpo ou com poucas nuvens e ausência de precipitação. As temperaturas descem ligeiramente, mas continuam agradáveis, entre os 18 e os 21 graus.

Deixe um comentário

Famalicão: Equipa de Hugo Oliveira faz história… e sobe ao quinto lugar

O atual plantel do FC Famalicão entrou, este sábado, na galeria dos melhores do clube. Doravante é do grupo treinado por Hugo Oliveira o melhor registo consecutivo de vitórias em casa, cinco.

Nunca antes – nas presenças no principal campeonato nacional – o FC Famalicão tinha alcançado esta sucessão de vitórias caseiras. O registo, conseguido com mais três pontos, 1-0, sobre o Nacional, atesta que o Estádio Municipal tem sido uma autêntica fortaleza. Antes, a equipa venceu o Tondela (3-0), Aves SAD (3-1), Casa Pia (2-0) e Arouca (1-0), quatro vitórias que iguala as épocas 1990/1991, 2019/2020 e na época passada.

A vitória deste sábado teve, também, o condão de colocar o FC Famalicão, isolado, no quinto lugar, com 45 pontos – mais 8 pontos que na época passada à mesma jornada -, por troca com o Gil Vicente que ao perder com o Santa Clara desceu uma posição, com 42 pontos.

Com 27 jornadas disputadas, o sonho europeu continua bem vivo em Famalicão.

Acresce, um bom registo defensivo, somando 14 jogos – em 27 – sem sofrer golos. Desde a derrota, 1-0, com o Sporting, a 15 de fevereiro, o FC Famalicão venceu quatro, empatou uma partida e só sofreu um golo. É a quarta melhor defesa do campeonato, mas não é uma equipa defensiva. O FC Famalicão, com 33 golos marcados, é, por exemplo, a quinta equipa do campeonato com mais toques na área contrária (média de 24,7 por jogo).

Famalicão: Equipa de futsal sofre goleada

A três jornadas do final da fase regular da Liga Placard, o FC Famalicão continua em zona de despromoção, sendo o último, com 13 pontos, os mesmos do Caxinas. Estas duas equipas estão, no entanto, a apenas três pontos de sair da zona que pode ditar a descida. Na jornada deste fim de semana, os famalicense sofreram uma pesada derrota, 9-2, em casa do Ferreira do Zêzere, formação que está num tranquilo sexto lugar, com 27 pontos. Natan Minatti marcou os dois golos famalicenses.

A contar para a 19ª jornada, a equipa da casa não deu hipóteses aos famalicenses que raramente apresentaram soluções para travar o caudal ofensivo contrário. Com este desaire e muito embora ainda tudo seja possível na luta pela manutenção, o Famalicão vê a sua situação complicar-se na época de estreia no principal campeonato nacional de futsal.

Na próxima jornada, a equipa de Hugo Oliveira tem mais um teste de elevado grau de dificuldade, recebendo o líder Benfica.

Famalicão: Riba d´ Ave sofre pesada derrota em Lisboa

Na tarde deste sábado, no Pavilhão João Rocha, o Riba d´Ave perdeu, 8-3, com o Sporting. Antecipadamente previam-se muitas dificuldades para o conjunto treinado por Jorge Ferreira e tudo se cumpriu perante uma das melhores equipas nacionais. No entanto, o conjunto ribadavense deu tudo, mesmo após 10 minutos em inferioridade numérica, mostrando caráter e união.

Ao intervalo a equipa da casa já vencia , por 3-0, vantagem que ampliou no segundo tempo. Daniel Pinheiro, Guilherme Azevedo e Francisco Matos marcaram pelo Riba d´Ave.

Cumpridas 21 jornadas, os ribadavenses continuam no 12.º lugar (zona de despromoção), com 18 pontos.

O próximo encontro é novamente fora de portas, em casa da UD Oliveirense.

Famalicão: Equipa feminina perde em casa com o Benfica

Na nona jornada da fase de apuramento de campeão nacional, 2.ª divisão, a equipa do FC Famalicão perdeu, 3-2, com o Benfica B. Na Academia, na tarde deste sábado, as famalicenses até marcaram primeiro, aos 38 minutos, por Telma Pereira mas, na segunda parte o conjunto visitante inverteu o marcador. Catarina Pinto, pelo conjunto famalicense, empatou o jogo aos 78 minutos. Bem perto do final, o Benfica logrou marcar o terceiro e fixou o marcador.

A equipa famalicense mantém os 6 pontos e é sexta classificada. Na próxima jornada recebe o Futebol Benfica que soma 10 pontos.

 

Famalicão: Alerta para burla com falsos peditórios

A União de Freguesias de Lemenhe, Mouquim e Jesufrei está a alertar a população para a existência de possíveis burlas associadas a pedidos de donativos indevidos.

De acordo com a Confraria de Nossa Senhora da Conceição de Mouquim, têm surgido relatos de pessoas que, fazendo-se passar por representantes da instituição, solicitam contributos para os anuais, circulando numa carrinha azul. A Confraria garante, contudo, que não está a promover qualquer tipo de peditório, tratando-se assim de uma ação fraudulenta.

Face à situação, é aconselhada máxima cautela. A Junta de Freguesia pede aos habitantes que não entreguem dinheiro nestas circunstâncias e que desconfiem de abordagens deste género.

Famalicão vence Nacional (1-0)

O Futebol Clube de Famalicão venceu este sábado em casa o CD Nacional por 1-0, em jogo da 27.ª jornada da Primeira Liga.

A partida foi equilibrada durante grande parte do tempo, com oportunidades para as duas equipas, mas o golo que decidiu o encontro surgiu apenas na segunda parte. Aos 63 minutos, Ibrahima Ba apareceu em frente à baliza para finalizar com o pé direito, após um livre, colocando a equipa famalicense em vantagem.

Depois do golo, o Nacional tentou reagir e criou algumas situações de perigo, mas o Famalicão conseguiu segurar a vantagem até ao apito final.

Com este triunfo, o Famalicão soma mais três pontos no campeonato e prolonga o bom momento na competição.