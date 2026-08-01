Talocha foi oficializado este sábado como reforço da Associação Desportiva Oliveirense. A contratação tornou-se oficial ao início da tarde, através das redes sociais do clube, e assinala o regresso do lateral-esquerdo ao ativo, poucos dias depois de se ter tornado público que o atleta iria abandonar os relvados.

O experiente defesa vai representar a formação de Famalicão na Pro-Nacional da Associação de Futebol de Braga.

Natural de Vila Nova de Famalicão e com 36 anos, Talocha fez toda a formação no FC Famalicão, clube onde também se estreou como sénior. Ao longo da carreira vestiu ainda as camisolas do CD Tondela, FC Vizela, Boavista FC, Atromitos FC, da Grécia, Riga FC, da Letónia, Gil Vicente FC, SC Farense e Varzim SC.

Na última temporada, ao serviço do Varzim, realizou 27 jogos, marcou um golo e somou duas assistências. No total da carreira, já disputou 454 jogos oficiais e apontou 22 golos.

No currículo conta com a conquista da Segunda Liga, pelo CD Tondela, e da Virslīga, principal campeonato da Letónia, ao serviço do Riga FC.