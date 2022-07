Zé Amaro, Augusto Canário e Banda Myllenium animam Expotrofa

Dois anos depois da última edição, a EXPOTROFA está de regresso com cinco dias de muitas atividades e com as habituais tasquinhas. Augusto Canário anima a noite desta quarta-feira, a partir das 21h30; na quinta-feira, o palco será para a Banda Myllenium e, no sábado, Zé Amaro dá concerto.

Com entrada gratuita, a Alameda da Estação recebe a EXPOTROFA que se assume como uma das maiores exposições da região Norte. O evento dá a conhecer as empresas da região, os artesãos locais e as associações do concelho. Tal como em edições anteriores, a oferta gastronómica está assegurada com as tasquinhas que mobilizam muitos trofenses e visitantes.

A edição deste ano encerra, no domingo, com um desfile de Moda, com a participação do comércio local na área do vestuário e acessórios, aberto a todos os estabelecimentos comerciais do concelho.

«Ao longo dos últimos 3 meses temos sentido a mobilização do nosso tecido associativo nas suas mais diversas atividades e muitos falam do regresso da EXPOTROFA. Sentimos que será um grande certame e mobilizará centenas de pessoas à Alameda da Estação. Da nossa parte tudo faremos para acolher e proporcionar momentos de convívio e lazer a todo os que nos visitarão», salienta Sérgio Humberto, presidente da Câmara Municipal da Trofa.

PROGRAMA

6 JULHO|QUARTA-FEIRA

19h00: Abertura Oficial; 19h15: Head Phone – Academia de Música da Trofa; 21h00: Escola Passos de Dança; 21h30: Augusto Canário

7 JULHO|QUINTA-FEIRA

20h00: A Rapaziada; 21h00: MTV4 Dance – Academia de Dança; 21h30: Banda MYLLENIUM

8 JULHO|SEXTA-FEIRS

20h00: Sons e Cantares do Ave; 21h00: Alva – Escola de Artes de Palco; 22h00: Orquestra Urbana da Trofa apresenta Variações com Paulo Praça

9 JULHO|SÁBADO

15h00: Rufos do Castro; 16h00: Charanga da Orquestra Ritmos Ligeiros; 17h00: Curinga; 20h00: Curinga; 21h00: Marcha da Trofa – Coreto D’Alameda; 22h00: Zé Amaro

10 JULHO|DOMINGO

15h00: Banda às Riscas; 17h00: Dupla Cantares ao Desafio: Domingos Soalheira e Liliana Oliveira, João Oliveira na Concertina; 19h00: Sons e Cantares D’Outrora; 21h00: Noite de Moda

HORÁRIOS: Quarta e quinta-feira, das 19 às 24 horas; sexta-feira, das 19 às 01 horas; sábado: 10 às 01 horas; domingo, 10 às 24 horas.