A Dona Mariquinhas é de Braga e fez 103 anos

Já estão disponíveis os bilhetes para a primeira Business Conference que acontece em Famalicão, no dia 24 de janeiro, no auditório da Casa das Artes. Esta é uma grande oportunidade para ouvir histórias que inspiram a atingir o máximo, ultrapassando os próprios limites. Com este propósito, foram convidados nove oradores cujas vidas e profissões são elas próprias fontes de inspiração.

Um deles é Vinnie Tracey, presidente da Realty One Group dos EUA; outro é o famalicense André Vieira de Castro, Ceo da Arga Tintas e ligado também a várias associações; Tarantini é nome de futebolista, agora orador motivacional, especialista em transição de carreiras e autor do livro “O caçador de sonhos”; Patrícia de Castro Gonçalves é administradora da área de negócios do ambiente do Grupo Monte e embaixadora master do Clube Mulheres de Negócios em Portugal; convidado também Ricardo Mendoza, Ceo master coach e master trainer em PNL, um apaixonado por inspirar pessoas; Miguel Soares é Ceo da Partteam & Oemkiosks; João Oliveira, Ceo da Realty One Group; Isabel Furtado, Ceo da TMG Automotive e ligada a diversas organizações; Miguel Ribeiro, presidente da SAD do Famalicão.

Estes nove oradores, ligados à liderança, vão partilhar estratégias, resultados e minset. Estarão em discussão temas atuais e de vincada importância que o podem ajudar a construir um negócio consistente e a incrementar hábitos felizes.

A receção está marcada das 9h30 às 10h30; às 10h40, intervenção do vereador da Economia e Empreendedorismo, Augusto Lima; seguem-se as intervenções com pausa para almoço às 13 horas; retoma às 14h30, com encerramento às 18h30.

Este evento tem um cariz solidário, uma vez que a receita da bilheteira reverte para a ONGD Humanitave, que apoia os mais carenciados em Portugal e África, com trabalho também de empoderamento.

Bilhetes em lojas como FNAC ou Worten, e através do site https://businessconference.pt

Se adquirir os bilhetes até esta quarta-feira, dia 18, custam 27 euros por pessoa; entre 19 e 21 de janeiro, com o valor de 37 euros; nos dias 22 e 23 são a 47 euros. Há preços mais reduzidos para grupos empresariais. A lotação da sala é de 327 pessoas.